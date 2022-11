Dans sa deuxième saison NBA, le jeune pivot Alperen Sengun a intégré le cinq de départ des Rockets et a logiquement plus de responsabilités. Mais visiblement pas assez aux yeux de la star des Nuggets Nikola Jokic, qui estime que l’attaque de Houston devrait plus se baser sur le Turc.

Le Joker se voit forcément un peu en Alperen Sengun. Et ce dernier rêve de devenir aussi fort que Jokic un jour. Sans vouloir faire une comparaison blasphématoire entre le double MVP en titre et l’intérieur de 20 piges, il est indiscutable que les deux partagent quelques similitudes. Sengun – parfois surnommé Baby Joker – possède effectivement des qualités pouvant rappeler Nikola Jokic, notamment au niveau du toucher, du footwork et à la passe. Des qualités qui, selon Niko, ne sont pas assez utilisées dans le système offensif des Rockets (via @TJMcBrideNBA).

Vu l’efficacité avec laquelle l’attaque des Nuggets tourne aujourd’hui (115,8 points pour 100 possessions, 3e meilleure efficacité offensive en NBA) autour du métronome Nikola Jokic, le Joker est plutôt bien placé pour donner ce genre de conseils. Surtout à une équipe comme Houston qui possède l’un des pires offensive ratings de la Ligue en attaque (26e, 109,1 points pour 100 possessions). Pour rebondir sur la décla de Jokic, les Rockets sont huitièmes de la NBA au nombre de 3-points tentés (quasiment 36 par match) mais en milieu de tableau au niveau de l’adresse (35,4% de réussite). Ils possèdent également la pire adresse au tir de toute la NBA (44,3%), la pire moyenne au niveau des pertes de balle (plus de 17 par soir) et sont seulement 27e au nombre de passes décisives distribuées (22 par match). Autant d’indicateurs alarmants qui légitimisent l’analyse du double MVP.

Mais outre les stats, le eye test confirme également les lacunes actuelles de Houston. Certes il y a du talent mais alors bonjour le manque de structure. Encore récemment, l’arrière vétéran Eric Gordon avait pointé du doigt le faible mouvement du ballon au sein de son équipe, des propos confirmés par le coach Stephen Silas même si ce dernier avait également indiqué que les nombreuses possessions en isolation, avec Kevin Porter Jr. ou Jalen Green à la baguette, étaient relativement efficaces en matière de points par possession. En tous les cas, le jeu de Houston va plus de l’extérieur vers l’intérieur (si ça va jusqu’à l’intérieur…) que l’inverse mais lorsque la balle passe par Alperen Sengun, souvent de bonnes choses arrivent.

Alperen Sengun went deep in his bag last night as the Rockets routed the Thunder in a 118-105 victory:

➤ 21 points

➤ 19 rebounds (6 orb.)

➤ 7 assists

➤ 5 stocks

➤ 60.2 TS%

The head-fakes, the post-moves, and the passing were on full display for the Turkish big man. pic.twitter.com/uYrOA7QEak

— BMORE🪐 (@bmoretalks_ball) November 27, 2022