On se rappelle encore les scènes de liesses qui émanaient du bureau des Pelicans au soir de la loterie. New Orleans allait poser la main sur le prospect qui faisait baver toute la ligue. Depuis, Zion Williamson a montré plus d’une fois l’étendue de son talent et même s’il lui a fallu un peu de temps pour atteindre les 100 matchs NBA, Thanos a inscrit son nom juste à côtés des légendes de la Ligue.

Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar, George Mikan, Walt Bellamy, Elvin Hayes, Elgin Baylor, David Thompson, Rick Barry, Billy Knight et Zion Williamson. À première vue, ce roster a fière allure, mais ces joueurs ont tous un point commun, celui d’avoir inscrit plus de 2 500 pions sur les 100 premiers matchs de leur carrière.

Avec ses 23 points dans la victoire face à OKC, le pélican trapu atteint la barre des 2 524 pions. Scorer plus de 2 500 unités lors de ses 100 premiers matchs n’est pas donné à tout le monde, LeBron James n’en compte par exemple que 2 181. Le King ne fait donc pas partie du cercle que vient de rejoindre Thanos tout simplement, car le produit de Duke est le premier joueur à faire péter les compteurs de la sorte depuis Michael Jordan et ses 2721 perles.

Zion Williamson has 2,524 points through 100 career games, which is the most by an @NBA player in their first 100 games since Michael Jordan (2,721 points) 💪 pic.twitter.com/7QweNdYdIa — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) November 30, 2022

Marcher dans les pas de Jojo, il y a pire pour Zion qui revient de loin quand on se rappelle ses déboires sur la balance l’an dernier. La santé de Zion est d’ailleurs ce qui cause des troubles du sommeil à un paquet de fans de New Orleans. Thanos n’a jamais réalisé une saison complète, mais depuis le début d’exercice, la bête semble parfaitement affûtée, à la fois physiquement, mais aussi mentalement, comme elle l’a rapporté à André López d’ESPN :

« Ce fut un long voyage. Aurais-je aimé que ce voyage se déroule comme ça ? Absolument pas. J’aurais aimé jouer tous les matchs. Mais en fin de compte, je suis reconnaissant d’avoir traversé ces obstacles parce que cela m’a aidé à réaliser beaucoup de choses mentalement, spirituellement et à grandir en tant qu’homme. »

Zion Williamson a mis le passé aux oubliettes aujourd’hui, il est de retour et pour l’instant, c’est plutôt pas mal avec 22,5 points, 6,4 rebonds et 4 assists de moyenne au sein des volatiles les plus attendus de NBA. Oui, il a mis du temps pour jouer 100 matchs en NBA, mais vu les stats, on peut parler d’un travail bien fait.

Sources texte : New Orleans Pelicans, ESPN.