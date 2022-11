C’est Chris Haynes qui a lâché l’info en plein match entre Clippers et Blazers : Damian Lillard viserait un retour parmi ses copains d’ici moins d’une semaine. Une bonne nouvelle pour les Blazers, en perdition sans leur leader.

Si l’on se fie à ce que rapporte l’insider de NBA on TNT, les fans de l’Oregon auront la bonne surprise de revoir très bientôt Damien en tenue. Le 4 décembre plus précisément. C’est ce dimanche, quand Portland accueillera les Pacers d’un Tyrese Haliburton chaud bouillant.

« Damian Lillard is targeting a return date of December 4th here in Portland against the Indiana Pacers. »@ChrisBHaynes shares the latest timetable on Damian Lillard pic.twitter.com/INj9lQxYbq

— NBA on TNT (@NBAonTNT) November 30, 2022