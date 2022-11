Résumé de la nuit en NBA : deux thrillers et un blowout, fallait pas se tromper de salle

Trois petits matchs seulement au programme mais on n’a clairement pas perdu notre sommeil ces dernières heures. Allez, on vous raconte tout ça dans le résumé de la nuit.

LES RÉSULTATS DE LA NUIT

Pistons – Knicks : 110-140

Mavericks – Warriors : 116-113

Blazers – Clippers : 112-118

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

LE TOP PICK EN TTFL : Luka Doncic

QUELQUES SOUVENIRS DE LA NUIT

It was the @luka7doncic show in Dallas tonight: 🔥 41 PTS, 12 REB, 12 AST, 4 STL, 4 3PM 🔥 pic.twitter.com/iyAvJcrO1W — NBA (@NBA) November 30, 2022

🔥 Norman Powell DOMINATED Q4, going off for 22 PTS (7/9 FGM) to lead the @LAClippers to victory after being down as much as 18 points!@npowell2404: 32 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/BmtyBLdUBD — NBA (@NBA) November 30, 2022

Jerami Grant gets rewarded for his block with a bucket in transition! He’s up to 18 PTS on TNT pic.twitter.com/tdEB38Y3HS — NBA (@NBA) November 30, 2022

Stephen Curry was HOOPING tonight 💦@StephenCurry30: 32 PTS, 5 REB, 5 AST, 5 3PM pic.twitter.com/39ceKilp9F — NBA (@NBA) November 30, 2022

36 PTS | 7 REB | 5 AST | 6 3PM@J30_RANDLE was on fire from the tip, nailing 5 3-pointers in Q1 on his way to a season-hi!h 36 PTS in the @nyknicks win! pic.twitter.com/BUgxHuUhGs — NBA (@NBA) November 30, 2022

