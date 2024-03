Comme souvent le samedi, on a droit à de la NBA à un horaire français. Les Clippers et les Bulls ouvrent le bal dès 22h, puis six autres matchs suivront dont un excitant Suns – Celtics. Par ici le programme !

Le programme de la nuit :

22h : Clippers – Bulls

1h : Hornets – Nets

1h : Pistons – Mavericks

2h30 : Suns – Celtics

2h30 : Warriors – Spurs

3h : Nuggets – Jazz

4h : Blazers – Raptors

Le match à ne pas rater : Suns – Celtics

Incroyable mais vrai, les Celtics restent sur deux défaites consécutives après leurs revers à Cleveland puis Denver. La meilleure équipe NBA de la saison régulière aura à cœur de remettre les pendules à l’heure mais attention à ne pas se piquer face aux Cactus. Phoenix est allé gagner à Denver récemment, puis face aux Raptors sous l’impulsion d’un Kevin Durant XXL en l’absence de Devin Booker (cheville). Ce dernier pourrait faire son retour ce soir, ce qui risque de compliquer la tâche de Boston. Autre chose qui pourrait mettre en difficulté les C’s : la potentielle absence de Jaylen Brown, incertain à cause d’une douleur au dos causée par un dunk raté à Denver.

Phoenix – Boston, c’est à 2h30 au Footprint Center. Peu importe les absents, nous on sera là.

Mais aussi…

Les Bulls de DeMar DeRozan enchaînent les victoires dans le money-time, la passe de 4 ce soir à Los Angeles ?

Nets contre Hornets, Hordequestion qu’on mate ça.

Le duo Cade Cunningham – Jaden Ivey face à Luka Doncic et Kyrie Irving.

Warriors – Spurs, sans Steph Curry et Victor Wembanyama. Pas cool.

Les Nuggets vont probablement faire la chanson au Jazz.

Blazers vs Raptors vs notre sommeil.

Les Français de la nuit :