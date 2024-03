La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Le Suédois Bobi Klintman va se présenter à la Draft NBA 2024. Il est projeté au premier tour, et peut devenir le premier Suédois à se faire sélectionner aussi haut. (Source : ESPN)

Le Jazz a signé Taevion Kinsey via un contrat de dix jours. (Source : The Athletic)

D’Angelo Russell a sorti le match de sa saison hier contre Milwaukee avec 44 points. Perf’ qu’il a dédiée à ses détracteurs.

"Public humiliation has done nothing but mold me into the killer that y'all see today."

Anthony Davis a été touché à l’épaule face aux Bucks hier, on devrait avoir une update ce samedi. (Source : ESPN)

LeBron James hier soir lors de Lakers – Bucks. Tirez les conclusions que vous voulez.

