Les Lakers s’offrent les Bucks grâce à un extraordinaire D’Angelo Russell ! (123-122)

La RÉ-GA-LA-DE ! Quel match de fou entre Lakers et Bucks, à Los Angeles ! Sans LeBron James, les Purple and Gold ont pu se reposer sur un extraordinaire D’Angelo Russell : 44 points, 6 rebonds, 9 passes à 9/12 à 3-points, avec les 8 derniers points de son équipe dans le money time !

La soirée a été sublime à Los Angeles. Pourtant, elle a plutôt mal commencé : à quelques heures du match, les Lakers annoncent que LeBron James ne jouera pas. Un absent de marque pour cette rencontre au sommet face aux Bucks, qui eux peuvent compter sur Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. Allez, Anthony Davis, D’Angelo Russell et Austin Reaves sont en short, c’est loin d’être joué.

Et effectivement, que ce match fût intéressant. Aucune prise significative d’avance au score, les deux équipes ont joué à fond dans une ambiance qui – comme le match Cavaliers – Wolves – rappelle que les Playoffs ne sont plus très loin. Un homme possédé cette nuit : D’Angelo Russell. D’entrée de rencontre, le meneur rentre dans son match à 3-points avec une ficelle de loin. C’est surtout dans le 2e quart que le garçon va prendre feu pour ne plus jamais être éteint de la soirée : 3/3 de loin, avec contestation, c’est donc ça le bonheur ? LeBron James apprécie bien depuis le banc, Darvin Ham aussi. Il est LE joueur a alimenter, et ses coéquipiers l’ont bien compris.

Les Bucks aussi, qui répondent via Giannis Antetokounmpo, lequel a tout tenté pour prendre la victoire, en vain. Le Greek Freak termine la rencontre avec un triple double de mammouth, 34 points, 14 rebonds, 12 passes à 14/23 au tir et avec une brouette de highlights. Damian Lillard envoie 28 points dont un ÉNORME 3+1 dans le money time. Le duo a sans doute pensé avoir fait le plus dur, avec une avance de cinq points à l’aube de la dernière minute, mais c’en était trop peu pour l’intraitable, l’inarrêtable D’Angelo Russell.

Oui, car le meneur a signé cette nuit l’une des meilleures performances de sa carrière : 44 points, 6 rebonds, 9 passes à 17/25 au tir dont 9/12 à 3-points. Une performance royale devant les yeux du King, D’Angelo a collé 21 points dans le dernier quart, avec les 8 derniers points de son équipe. Sans flancher, masterclass totale. Highlights à consommer sans modération, sourire garanti.

Souvent décrié, notamment en Playoffs (et à raison), on ne peut que prier pour voir un Russell de ce niveau en postseason. Les Bucks n’ont pas démérité, mais face à un joueur d’un tel niveau sur un match, la barre était trop haute. Sur l’ultime possession, c’est Spencer Dinwiddie qui contre Damian Lillard. Clutch ! Victoire des Lakers, qui signent un très gros match face à l’une des meilleures formations de la ligue. Attention, quand ça joue ainsi, cette équipe fait peur !

