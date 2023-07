Robin Lopez rejoint les Bucks et retrouve son frère Brook !

Parmi les quelques signatures qui ont animé l’actualité de la Free Agency ce lundi, en voici une qui devrait vous donner le sourire : Robin Lopez a décidé de rejoindre les Bucks et son frère jumeau Brook.

Les frangins Lopez sont à nouveau réunis à Milwaukee !

Deux jours après la prolongation de contrat de Brook avec les Bucks, c’est donc Robin Lopez qui a décidé de s’engager avec les champions 2021 d’après Shams Charania de The Athletic. Aucun détail n’a été révélé concernant la durée et le montant du contrat, mais on imagine que c’est un deal sur un an au salaire minimum.

Free agent center Robin Lopez has agreed to a deal with the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Robin and Brook reunited again.

On va donc avoir droit à la saison 2 des frères Lopez à Milwaukee. Robin et Brook ont en effet évolué ensemble chez les Bucks lors de la campagne 2019-20, qui était la deuxième de Brook au pays de Giannis Antetokounmpo et la première (ainsi que la seule) de Robin à Cream City.

Bien évidemment, les deux frérots occupent aujourd’hui des rôles très différents en NBA. Alors que Brook Lopez est le pivot titulaire et une pièce essentielle de l’une des meilleures équipes de la Conférence Est, Robin n’est aujourd’hui plus qu’un petit joueur de rotation, voire même un chauffeur de banc si l’on s’en tient à sa dernière saison à Cleveland (37 matchs joués, 8 minutes par soir, 3 points et 1,4 rebond de moyenne). Mais de toute façon, l’essentiel est ailleurs.

Le retour du duo Lopez devrait surtout nous offrir des moments épiques dans les couloirs des salles NBA, ainsi que de grosses battles face aux mascottes des équipes adverses. De quoi bien rythmer la prochaine saison des Bucks !

__________

Source texte : The Athletic