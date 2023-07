Torrey Craig arrive aux Bulls pour deux saisons

Toujours disponible sur le marché après trois jours de Free Agency, Torrey Craig a trouvé un nouveau point de chute en ce début de semaine. L’ancien joueur de Phoenix traverse les States pour rejoindre les Chicago Bulls.

Torrey Craig ne fera pas partie de ces nombreux role players évoluant au salaire minimum chez les Suns la saison prochaine.

Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’ailier de 32 ans quitte le pays des Cactus pour rejoindre celui des Taureaux, lui qui a décidé de signer chez les Bulls pour les deux prochaines saisons, deal qui inclut une player option. Aucune mention du salaire par contre, mais sachez que Craig sort d’un contrat de deux ans et 10 millions de dollars avec Phoenix.

Oh ! Persuadé que Torrey Craig allait finir à Golden State, finalement c’est les Bulls qui repartent avec lui https://t.co/XC1bf25kYQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2023

Torrey Craig, c’est un joueur qui peut vite devenir l’un des chouchous du United Center de Chicago. Pourquoi ? Parce qu’il est plutôt du genre à s’arracher sur un terrain et à contribuer à travers ses capacités défensives. Le type de profil qu’on kiffe pas mal du côté de la Windy City.

Mais en plus de ça, Craig va débarquer aux Bulls alors qu’il sort tout juste de sa meilleure saison statistique en carrière, notamment à 3-points : 39,5% derrière l’arc avec Phoenix la saison dernière pour 7,4 points de moyenne (et 5,4 rebonds, autre record en carrière) en 25 minutes de jeu, avec en prime quelques belles perfs en Playoffs lors du premier tour face aux Clippers.

☀️ Torrey Craig appreciation thread ☀️

Going to highlight a complementary player from every team advancing to the next round! This was an easy pick because Craig was awesome against the Clippers

12.4 PTS | 64.7 FG% | 55.6% 3PT% |🔥 pic.twitter.com/d5hqOiTpAA

— Ethan Fuller (@ethman43) April 29, 2023

Alors certes, sans manquer de respect à DeMar DeRozan et Zach LaVine, il ne devrait pas avoir les mêmes espaces aux Bulls pour dégainer qu’avec les Suns de Devin Booker et Kevin Durant. Mais Torrey Craig peut légitimement se considérer comme un role player solide (60 titularisations l’an passé) qui peut aider Chicago sur les ailes dans un costume de 3&D.

Un nouveau challenge intéressant pour celui qui a débarqué en NBA en 2017, trois ans après avoir été boudé à la Draft.

__________

Source texte : ESPN