Cette après-midi, Mason Plumlee faisait partie de notre tableau des meilleurs agents libres encore disponibles après trois jours de Free Agency. On peut désormais le rayer de la liste. Le pivot de 33 ans a effectivement décidé de continuer l’aventure aux Clippers ce lundi.

Peu après l’extension de contrat de Russell Westbrook à un tarif discount, les Clippers ont prolongé un autre joueur à bas prix.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Mason Plumlee a effectivement signé un nouveau contrat avec la franchise de Los Angeles, d’une valeur de cinq millions de dollars sur une saison.

Bien les Clippers ! Mason Plumlee rempile à 5 millions seulement, deux belles prolongations avec Russ ! https://t.co/VzoHvfvyNq

Si l’on en croit Woj, Plumlee a reçu d’autres offres plus lucratives ailleurs avant de choisir de rester dans la Cité des Anges. L’effet du beau temps tellement caractéristique de Los Angeles ? Peut-être. Mais c’est surtout le signe d’une bonne intégration de Plumlee depuis son arrivée en Californie à la trade deadline de février 2023.

Transféré des Hornets où il restait sur ses meilleures stats en carrière (12,2 points, 9,7 rebonds, 3,7 passes), Plumlee a apporté des minutes de qualité dans un rôle de pivot remplaçant derrière Ivica Zubac. 23 matchs joués au total pour Mason à L.A., 19 en sortie de banc, tout ça pour des chiffres honnêtes de 7,5 points, 6,9 rebonds et 1,7 passe en 20 minutes par soir, à quasiment 73% de réussite au tir. L’ancien pivot de Charlotte a ensuite apporté une production légèrement plus élevée (plus de 8 points et presque 7 rebonds) lors du premier tour des Playoffs face aux Suns (perdu 4-1 par les Clippers).

Suffisant pour convaincre la franchise de Los Angeles de le prolonger, et pour se convaincre lui-même de rester.

