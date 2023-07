Deux jours après la demande de transfert de Damian Lillard, on attend tous avec impatience le prochain épisode de la grande saga de l’été 2023. Alors que les Blazers ont annoncé leur intention d’obtenir la meilleure contrepartie possible en échange de leur superstar, Lillard a partagé publiquement sa volonté de rejoindre Miami et uniquement Miami. De quoi refroidir les franchises intéressées par ses services.

Quand une star du calibre de Damian Lillard débarque sur le marché des transferts, forcément ça se bouscule au portillon pour essayer de s’attacher ses services. Plusieurs franchises ont été citées comme des destinations potentielles ces derniers jours : Heat en premier lieu, mais aussi Nets, Clippers, Sixers, Celtics et quelques autres. Sauf qu’au milieu de tout ça, Dame D.O.L.L.A. a les yeux rivés sur Miami, et c’est bien ça le point sensible du dossier.

There remains a strong belief that Damian Lillard to Miami remains the most likely outcome, @ShamsCharania writes.

“Lillard’s openness with his preference is expected to keep other teams at bay without assurance that Lillard would be happy to join them.”https://t.co/MOhTdnttXG

D’après Shams Charania de The Athletic, la volonté inflexible de Damian Lillard de rejoindre le Heat cet été donne des sueurs froides aux franchises voulant le recruter à l’heure actuelle. L’insider indique que les équipes intéressées ne lâcheront pas la très grosse contrepartie que recherche Portland sans avoir la garantie que Dame souhaite vraiment jouer pour elles.

Même si Damian Lillard est sous contrat jusqu’en 2027, et qu’il ne peut donc pas jouer d’un éventuel statut d’agent libre (avec menace de départ à la clé) pour mettre la pression sur sa future franchise, cette dernière n’a logiquement pas envie de lâcher du lourd en matière de picks de draft et de jeunes joueurs pour une superstar de bientôt 33 ans qui fait la tronche. Car cela pourrait résulter en une situation de conflit interne où tout le monde y perd au final. Et c’est spécifiquement ce qui donne toujours l’avantage au Miami Heat, même si les Blazers ont fait savoir publiquement leur intention d’obtenir le meilleur deal possible, que ce soit avec le Heat ou une autre franchise.

The Blazers are holding firm that they’ll do a deal with the team that makes the most lucrative offer, and won’t be beholden to Damian Lillard’s request to join the Heat.

We’ll see.

Recent history is on Lillard’s side, @davidaldridgedc writes.https://t.co/AlJoc1y09L

Dans l’ère du player empowerment, les superstars ont l’habitude d’obtenir ce qu’elles veulent, peu importe les circonstances entourant leur départ ou leur transfert. Et le cas Lillard pourrait représenter une nouvelle preuve de cette réalité. Peu importe ce qu’ils disent publiquement, les Blazers sont probablement conscients d’une chose : le reste de la Ligue, et en particulier les joueurs NBA, gardent un œil attentif sur leur manière de traiter le dossier Damian Lillard.

On parle de l’un des trois meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise. On parle d’un joueur qui a fait preuve d’une loyauté extrême envers les Blazers pendant plus d’une décennie. On parle du visage de Portland. Alors même si le manager général Joe Cronin et ses sbires analysent légitimement le marché pour obtenir la meilleure contrepartie possible, un divorce qui se termine mal peut avoir de vraies répercussions négatives pour la réputation de la franchise à long terme. Déjà que les Blazers ne sont pas une grosse destination en matière de Free Agency, foirer le départ de l’icône locale – qui a été fidèle si longtemps – peut vraiment faire mal niveau image.

Attention les Blazers… attention on en a parlé, les divorces qui se terminent mal ça peut être un cauchemar en terme d’image à gérer.

C’est évident que Portland veut obtenir le meilleur package contre Lillard, mais faut éviter une fin à la con. Attention. https://t.co/jvKfeVRXjR

Tout ça pour dire que malgré les annonces faites en public, le scénario le plus probable dans ce dossier reste un transfert de Lillard vers le Miami Heat, la seule destination qu’il envisage à l’instant T. Pour cela, un deal à trois équipes (ou plus) est probablement nécessaire, et c’est spécifiquement pour cela que l’affaire ne se règle pas en trois jours malgré l’insistance de Pat Riley et ses copains…

Source texte : The Athletic