Premier choix de la Draft NBA 2020, Anthony Edwards faisait partie des joueurs en fin de troisième année éligibles à une extension de contrat XXL. Ça n’a pas raté. Ant-Man vient de prolonger aux Wolves pour 260 millions de dollars maximum !

Après Tyrese Haliburton, LaMelo Ball ou encore Desmond Bane, c’est désormais au tour d’Anthony Edwards de décrocher le gros lot.

Comme ses copains de la Draft 2020, l’arrière All-Star des Wolves a signé une extension max avec sa franchise, d’un montant de 207 millions de dollars garantis et de 260 millions potentiels en cas de nomination All-NBA la saison prochaine. La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN, informé par l’agent du joueur Bill Duffy qui représente Edwards depuis à peine trois semaines.

Malgré les gros contrats de Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert à Minnesota, c’est une prolongation logique au vu du début de carrière d’Anthony Edwards, qui a rapidement fait honneur à son statut de numéro 1 de Draft.

Celui que l’on surnomme aujourd’hui Ant-Man reste sur une campagne à 24,6 points, 5,8 rebonds, 4,4 passes décisives et 1,6 interception par match à 46% au tir dont 36% à 3-points. Ce sont tout simplement ses meilleures stats en carrière. Mais en plus des chiffres, l’arrière de 22 piges a montré deux qualités principales qui peuvent donner envie à une franchise de mettre (potentiellement) 260 millions de dollars sur la table : la première, c’est qu’il ne rate quasiment aucun match (seulement 13 matchs ratés en trois ans) et la seconde, c’est qu’il a montré une belle capacité à élever son niveau de jeu dans les moments chauds, offensivement bien sûr mais aussi en défense.

Brillant lors de ses (courtes) apparitions en Playoffs avec Minnesota ces deux dernières saisons, Anthony Edwards a les épaules d’un franchise player. Hyper athlétique, talentueux, toujours souriant et doté d’un gros esprit de compétition, le premier choix de la Draft 2020 n’a pas peur de prendre ses responsabilités. Au sein d’une franchise qui a connu pas mal de turbulences cette saison, entre l’intégration compliquée de Rudy Gobert et la blessure de Karl-Anthony Towns, c’est souvent Ant-Man qui a tenu la baraque. Et c’est lui qui semble le plus à même de porter les Wolves lors des saisons à venir, en tout cas plus que KAT qui n’est pas étranger aux rumeurs de transfert ces derniers temps.

Vous l’avez compris, Anthony Edwards représente à la fois le présent et le futur des Loups. Son talent ainsi que son potentiel font de lui une future superstar, et il a désormais le contrat qui va avec.

