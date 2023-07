Membre de la Draft 2020 et éligible à une prolongation dès cet été, Desmond Bane a mis la daronne à l’abri en signant un nouveau contrat de 5 ans avec Memphis pour la coquette somme de 207 millions de dollars !

Quand on aime, on ne compte pas, et ça tombe bien car les Grizzlies aiment beaucoup Desmond Bane. Véritable steal de la Draft 2020 (il était 30ème choix) et en constante progression depuis son arrivée dans la Ligue, l’arrière s’est imposé comme l’un des leaders de la franchise du Tennessee, aux côtés de Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Pas étonnant donc de voir les Oursons sortir les griffes au moment d’offrir un nouveau deal à leur sniper. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le deal serait de 207 millions de dollars sur 5 ans.

Desmond Bane, Grizzlies agree to 5-year, $207M max extension https://t.co/rS9nU7Wk9i

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

Petit moment historique dans la franchise de Memphis puisque c’est le premier contrat de plus de 200 millions signé par un joueur des Grizzlies (Ja Morant avait signé pour 193 millions et seuls les bonus pouvaient faire passer la note au-dessus, ce qui n’a finalement pas eu lieu).

Le montant fera sans doute tilter quelques personnes puisqu’on parle d’un joueur qui n’a pas encore sa première étoile de All-Star. Malgré tout, Bane s’est imposé comme le complément parfait autour de Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Ses qualités de scoreur, son adresse (42,5% de loin en carrière !) et ses progrès constants depuis son arrivée dans la Ligue sont un vrai motif de satisfaction et d’espoir pour la suite. Avec Bane verrouillé pour 5 années supplémentaires (six en ajoutant sa dernière année rookie), Memphis peut avancer sereinement. Son Big 3 est à présent sous contrat jusqu’en 2026.

La direction peut désormais passer à la suite et on imagine que le recrutement d’un ailier titulaire (poste vacant depuis le départ de Dillon Brooks) va être une priorité. Reste à voir qui.. (Anunoby ?)

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN