Comme un air de revanche pour arriver en finale de la Coupe du Monde U19 2023. Beaucoup se rappellent de la défaite infligée par Kenneth Lofton et ses hommes en finale de la dernière édition contre la bande de Victor Wembanyama, mais cela ne se passera pas comme ça deux ans plus tard (en tout cas on l’espère). Il est temps d’abattre cette équipe des USA un peu moins alléchante comparée aux équipes passées.

On est heureux de pouvoir le dire : l’Équipe de France a enfin passé un cap sur cette compétition. Elle a su encore faire preuve de sa force collective en quarts de finale face à une équipe de Serbie assez redoutable sur le papier. Au final, comme en 2021, les Baltes sont éliminés du paysage par les Français, mais cette fois-ci ce sera en quart et non en demie. Côté stats, Melvin Ajinça a encore régalé avec 23 points à 73% de réussite au tir, et Zacharie Perrin a fait de même avec 18 points et un 8/9 sur la feuille. Cette réussite a permis aux Bleuets de prendre de l’écart très rapidement en première mi-temps. Au final ? +39 (98-59), allez dehors !

Prochaine étape : aujourd’hui à 17h30 en live sur le YouTube de la FIBA, avec la France qui affronte donc les États-Unis.

On a l’habitude de voir les USA envoyer l’artillerie lourde sur des compétitions pareilles. En 2021, on avait eu le droit à Jaden Ivey et Chet Holmgren en têtes d’affiche quand même ! Cette année, pas le même standing, enfin c’est surtout parce qu’on ne connaît pas encore les noms des gamins qui seront draftés dans un an. Trois des joueurs de la sélection américaine, dont deux en lottery picks dans la dernière mock Draft 2024 d’ESPN, sont à garder en tête pour l’année prochaine (Cody Williams projeté 8è, Kylan Boswell projeté 14è, et Omaha Biliew projeté 26è) mais pas tant pour le match de ce soir. Tobe Awaka et Mark Armstrong seront surtout les hommes à arrêter aujourd’hui.

Cette fois-ci, la victoire est plus que possible, et une deuxième finale consécutive serait la consécration d’une formation française plus que performante. Allez, à nouveau force et honneur, on se retrouve à 17h30 pour cette demi-finale de Coupe du Monde U19 !