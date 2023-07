Drafté en milieu de second tour la semaine passée, Sidy Cissoko n’était pas assuré de décrocher un deal pour évoluer avec San Antonio lors de la saison 2023-24. Mais il semble que les Spurs lui font confiance. Un beau contrat garanti n’attend plus qu’à être paraphé désormais, de quoi se réjouir d’avoir un Français en plus l’année prochaine en NBA !

Après avoir attendu pendant plus d’une heure pour entendre le nom de Rayan Rupert à la Draft 2023, boom d’une pierre deux coups : Sidy Cissoko a été drafté en 44e position, juste derrière Rayan. Et comme le Manceau, le meneur passé par l’Espagne et le G League Ignite a décroché un contrat garanti sur plusieurs années si l’on en croit l’Equipe, ce qui n’était pas… garanti vu qu’il a été sélectionné au second tour jeudi dernier. Les Spurs croient en lui, et on aura donc deux nouveaux Français dans l’effectif des Spurs l’année prochaine avec l’incontournable Victor Wembanyama.

Sidy Cissoko, sélectionné au deuxième tour de la draft (44e) par San Antonio, va signer un contrat garanti avec les Spurs selon nos informations. L'ancien joueur du G-League Ignite évoluera avec Victor Wembanyama, numéro 1 de la draft 2023. https://t.co/nDwqYEeK0x pic.twitter.com/NDDFA5XKhp

— L'ÉQUIPE (@lequipe) June 30, 2023

Cela est génial pour Sidy mais aussi pour les Français en NBA, car tous les Frenchies draftés cette année ont eu le droit à un contrat garanti. De quoi démontrer la force de la formation française dans la Ligue, et cela ne monte qu’en puissance depuis quelques années. En tout cas, on a hâte de voir l’association Wemby – Sidy, “The Ys” si on devait trouver un surnom kitsch à ce duo, sur les plus beaux parquets du monde.

__________

Source texte : l’Equipe