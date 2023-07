Le duel entre Bilal Coulibaly et Ousmane Dieng n’était pas le seul affrontement entre Français hier soir. Sidy Cissoko et Malcolm Cazalon se faisaient également face dans le match entre San Antonio et Detroit, remporté par les Pistons grâce à une bonne doublette Cazalon – Thompson.

Malcolm Cazalon commence à faire son trou en Summer League ! Après trois premiers matchs plutôt timides, l’arrière est monté en puissance hier soir dans la victoire des Pistons face aux Spurs. Avec 16 points au compteur et une belle présence dans les moments importants, il a été l’un des acteurs majeurs de ce succès. On a senti que le Français était chaud d’entrée de jeu quand il a inscrit 7 points avant même la fin du premier quart-temps.

Il a ensuite un peu refroidi avant de ressortir de sa boîte en fin de match lorsque le score s’est resserré. D’un lancer-franc et d’un gros tir à 3 points au milieu du troisième quart-temps, Cazalon a redonné un peu de vie à ce match qui n’était pas le plus animé de la soirée. Et il a continué de chauffer dans le dernier quart en scorant encore de loin.

Malcolm Cazalon with a tough three pointer pic.twitter.com/SSWAf2ldM2

— Pistons Talk (@Pistons__Talk) July 15, 2023

C’est indéniablement lui qui, aux côtés d’un Ausar Thompson XXL, a mis son équipe sur le chemin de la victoire. Le pick 5 de la dernière Draft a en effet été performant lui aussi, avec une belle ligne de stats en 18 points et 14 rebonds à 50% au tir. Toujours aussi rapide et puissant sur drive, il est allé chercher ses points sous le cercle tout en rentrant deux tirs longue distance. On l’a également vu envoyer quelques belles passes sur des kickouts et en contre-attaque, et être bien présent au rebond. Le bonhomme était déjà en double-double au milieu du troisième quart, c’est dire s’il a été actif des deux côtés du terrain.

Ausar Thompson is a BULLY

18 PTS | 14 REB | 2 AST | 1 STL | 2-5 3PM pic.twitter.com/N2lCaegmiZ

— V̷a̷t̷o̷r̷ (@Vator_H_Town) July 15, 2023

L’autre Français de la rencontre a en revanche été plus discret. Comme depuis le début de la Summer League, Sidy Cissoko s’est montré précieux et solide en défense… mais trop discret en attaque. Il a tenté des choses, mais a été très maladroit dans le dernier geste. Le bonhomme doit encore progresser au tir, mais cela ne l’a pas empêché de nous gratifier d’un gros dunk bien explosif ou encore d’une magnifique passe aveugle en transition. Pour le reste côté Spurs, c’est le pivot Dominick Barlow qui a mené l’attaque en inscrivant 19 points.

SIDY CISSOKO ARE YOU KIDDING?! 🤯@iamcissoko | #SummerSpurs pic.twitter.com/t7oiLtvfHD

— San Antonio Spurs (@spurs) July 15, 2023

Troisième victoire dans cette Summer League 2023 pour les Pistons, qui s’imposent 79 à 73 face aux Spurs. En soutien d’Ausar Thompson, c’est donc Malcolm Cazalon qui remporte le deuxième duel franco-français de la soirée !