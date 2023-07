Darius Bazley signe chez les Nets pour un an

En fin de contrat chez les Suns, Darius Bazley va tenter de rebondir du côté de Brooklyn. L’ailier-fort s’est engagé pour une année avec les Nets.

Sorti des plans du Thunder, Darius Bazley n’avait pas passé la trade deadline du côté d’OKC la saison passée. Envoyé à Phoenix dans l’échange avec Dario Saric, l’ailier-fort de 23 ans avait dû se contenter de 7 petits bouts de match. Même pas utilisé une seule seconde en Playoffs, on se doutait que l’avenir de Bazley s’écrivait en gros pointillés dans l’Arizona. Prédiction confirmée par Adrian Wojnarowski d’ESPN, qui nous informe cette nuit que le joueur s’est engagé avec les Nets pour une année. Aucun montant n’est évoqué mais on peut imaginer qu’il s’agit d’un deal au minimum ou proche.

Free agent F Darius Bazley has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, Klutch Sports CEO Rich Paul and agent Brandon Cavanaugh tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 15, 2023

Au sein d’une équipe des Nets qui a fait une cure de jeunesse ces derniers mois, Bazley tentera de relancer une carrière qui a pour le moment du mal à vraiment s’envoler. Les premiers pas au Thunder avaient été encourageants mais depuis on a vu pas mal d’irrégularité et une vraie difficulté à franchir un palier. Il sera intéressant de voir ce que Jacque Vaughn a prévu pour le jeune joueur de 23 ans. Avec Cam Johnson, Royce O’Neale voire Dorian Finney-Smith, c’est pas comme si on manquait d’options au poste 4 du côté des Nets. Dans une configuration small ball, il pourrait venir soulager Nic Claxton sur quelques minutes en tant que pivot. Un pari à moindre risque pour Sean Marks et les Nets vu l’âge et le contrat du nouvel arrivant.

Depuis ses débuts en NBA, Darius Bazley a disputé 228 matchs pour des moyennes de 9,1 points et 5,3 rebonds en un peu moins de 24 minutes disputées en moyenne par match.

Source texte : ESPN