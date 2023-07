Pour cette nouvelle soirée de Summer League à Vegas, Bilal Coulibaly et Ousmane Dieng se sont croisés à l’occasion de la rencontre entre Washington et OKC. Et ce sont les Wizards qui l’ont emporté grâce à – notamment – une belle perf de leur rookie !

Il leur a fallu du temps avant de rentrer dans le match. Une mi-temps entière même. Coulibaly maladroit et Dieng discret, on a bien cru que nos Français allaient nous laisser sur notre faim pour ce 14 juillet. À la pause, ils n’avaient respectivement inscrit que 3 et 5 points sans grande réussite au tir. C’est au retour des vestiaires que nos frenchies se sont rappelés quel jour on était et ont haussé leur niveau de jeu.

Plus adroit et précis sur ses drives, Bilal a continué de provoquer des fautes et est allé chercher des points sur la ligne des lancers. Il a ensuite dégainé de loin avec succès, avant de provoquer une faute en transition et de scorer sur un layup. Le match du pick 7 de la Draft 2023 s’est ainsi lancé, de même que celui de son compatriote. Dans le même temps, Ousmane Dieng a en effet envoyé deux gros tirs à 3 points, dont un stepback bien difficile en fin de possession, tout en distribuant autour de lui. Mais c’est Coulibaly qui a eu le dernier mot dans ce troisième quart-temps en lâchant un gros contre – on commence à s’y habituer – et en permettant à son équipe de mener de 8 points.

Ousmane Dieng’s confidence is through the roof right now.

him not hesitating here got me so excited lol. pic.twitter.com/HRkZ6nx2yS

— Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) July 14, 2023

Dans le quatrième quart, Bilal a continué son travail de scoring en pénétration. Par sa présence des deux côtés du terrain il a scellé la victoire des Wizards, tout en contrôle sur la fin de match. Il termine le match à 17 points (dont 8 lancers-francs), 3 rebonds, 4 passes et 4 contres. De son côté, Ousmane Dieng a profité de l’intensité retombée en fin de match pour gonfler ses stats depuis la ligne des lancers, portant son total à 17 points (dont un 3/7 de loin) accompagnés de 5 rebonds et 5 passes. En bref, deux belles performances pour nos frenchies qui rendent une nouvelle belle copie du côté de Vegas. De bon augure pour la suite !

Bilal Coulibaly showed major flashes for the Wizards today:

19 points (16 in 2nd half)

4 rebounds

4 blocks

3 assists

Already good on defense with blossoming offense. Coulibaly doesn’t even turn 19 until later this month. pic.twitter.com/ExEsxyoL4J

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) July 14, 2023

Mais les Français ne sont pas les seuls à avoir brillé. Certains de leurs coéquipiers se sont eux aussi montrés solides, à commencer par Johnny Davis. Auteur de 22 points à plus de 50% au tir, le sophomore des Wizards a montré une belle facilité à scorer et a rappelé pourquoi il était un lottery pick l’an dernier. Du côté de Washington, on retiendra aussi la belle performance de Dejan Vasiljevic, auteur d’un 4/5 à 3 points en un peu plus de 10 minutes. En face, c’est Jared Butler qui a porté l’attaque d’OKC avec 22 points et 4 passes à 8/14 au tir dont 4/8 de loin. Le pick 10 de la dernière Draft, Cason Wallace, s’est quant à lui davantage signalé par sa défense, déjà assez impressionnante, que par ses qualités offensives.

Les Wizards s’imposent donc 105-89 face au Thunder grâce à un duo Coulibaly – Davis très en vue. Malgré une belle performance, et en l’absence de Chet Holmgren notamment, Ousmane Dieng n’a pas réussi à faire gagner son équipe.