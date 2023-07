Énorme cette nuit avec les Clippers, Kobe Brown a livré l’une des performances les plus complètes de cette Summer League 2023 pour retourner les Sixers. Retour sur le show du 30ème pick de la dernière Draft.

Interrogé en interview d’après-match, Kobe Brown a confirmé qu’il avait bien chopé son prénom en hommage à Kobe Bryant. Vu sa perf du jour, on peut dire qu’il a honoré la mémoire du Black Mamba de la meilleure des façons. Excellent des deux côtés du terrain, le forward des Clippers a été sans le moindre doute l’homme du match lors de la remontada des siens face aux Sixers.

Certes, ce n’est que de la Summer League mais la fiche de stats envoie du sale : 35 points, 8 rebonds, 3 passes, 4 interceptions, 2 contres. Le tout en shootant à 13/19 dont 7/10 de loin !

Kobe Brown had it going on today for the Clippers😤

35 PTS | 8 REB | 4 STL | 7 3PM #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/tgEwKIWLzn

— NBA (@NBA) July 14, 2023

Le bonhomme avait déjà donné le ton en première mi-temps mais ses coéquipiers l’avaient un peu laissé se débrouiller tout seul. Kobe Brown a parfaitement suivi la révolte des siens en seconde période, ces derniers ayant mis +26 aux Sixers après le break. On retiendra le coup de chaud de Brown dans le money time pour recoller au score et passer en tête et il a encore été décisif en défense avec un gros contre à une minute du terme avant une nouvelle interception décisive.

Défensivement, Kobe avait déjà prouvé qu’il pouvait peser avec ses qualités athlétiques mais ce brasier en attaque n’était pas vraiment attendu pour un joueur qui jusque-là a montré pas mal de difficultés en termes d’adresse dans cette Summer League. Sous les yeux de Tyronn Lue, le coach des Clippers, l’ailier a certainement marqué des points ce soir.