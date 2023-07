En attendant les demi-finales de la Summer League qui auront lieu demain, petite soirée “consolante” entre les équipes qui ne verront pas la suite de la compétition. C’est parti pour le petit récap !

Les scores

Hornets – Wolves : 109-92 (stats)

– Wolves : 109-92 (stats) Warriors – Raptors : 101-108 (stats)

: 101-108 (stats) Bucks – Kings : 84-92 (stats)

: 84-92 (stats) Wizards – Bulls : 85-90 (stats)

: 85-90 (stats) Celtics – Magic : 94-77 (stats)

– Magic : 94-77 (stats) Nuggets – Knicks : 89-86 (stats)

– Knicks : 89-86 (stats) Grizzlies – Suns : 79-102 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Summer League : Markquis Nowell et les Raptors retournent les Warriors

Summer League : Jordan Walsh, la belle trouvaille des Celtics

Les Knicks ont failli claquer une grosse remontada face aux Nuggets avec un QJ Peterson en feu qui a raté le panier de l’égalisation d’un rien.

Sans Bilal Coulibaly, les Wizards ont dû s’incliner face aux Bulls d’un Freedom-Liberty encore au rendez-vous.

La plupart des derniers joueurs référencés ont été mis sur la touche. Bonne nouvelle pour le bout du banc qui voit plus le terrain, mais une moins bonne pour les fans que nous sommes.

Pas de Brandon Miller avec les Hornets donc, même si ça n’a pas empêché Charlotte de l’emporter sans forcer contre Minnesota.

Dominateurs avant la pause, les Kings ont résisté au retour des Bucks de Chris Livingston après le break.

Les Suns ont dominé sans trembler le bout du banc de Memphis. Le Belge Toumani Camara a sorti un gros double-double pour l’occasion.

Les Français de la nuit

Ismaël Kamagate (Nuggets) : 12 points (6/8 au tir), 8 rebonds, 1 contre, 4 pertes de balle face aux Knicks.

Joel Ayayi (Grizzlies) : 9 points (3/5 de loin), 3 passes, 1 rebond et 1 interception face aux Suns.

Quelques highlights

QJ Peterson is TAKING OVER.

He’s got 25… the @nyknicks lead in the final minute on NBA TV after trailing by 17! pic.twitter.com/Qeb4Pj7YBZ

— NBA (@NBA) July 16, 2023

This JD Davison handle into the dime 😳

Watch live on NBA TV: https://t.co/pZkvKc3fgY pic.twitter.com/Lvy8tEcKtN

— NBA (@NBA) July 15, 2023

Tacko Fall.

Stepback.

Cash.

🔥🔥 https://t.co/Bgw0iZqC8Q pic.twitter.com/FsnA9q0Oo8

— NBA (@NBA) July 15, 2023

Yago Dos Santos DIME to Javon Freeman-Liberty!

BULLS/WIZARDS on ESPN#NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/BagQWl0MGx

— NBA (@NBA) July 15, 2023

Here comes Kobi Simmons 💥

CHA/MIN live from #NBA2KSummerLeague on NBA TV! pic.twitter.com/Dv7IPnHqc8

— NBA (@NBA) July 15, 2023

Markquis Nowell pulling out the razzle-dazzle ✨😯 pic.twitter.com/fio0h9Vvx2

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 15, 2023

Le programme de ce soir