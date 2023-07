Pour cette soirée de “consolante” en Summer League, les Raptors ont sauvé l’honneur en arrachant leur première victoire du tournoi face aux Warriors. Un succès qui s’est dessiné sur la fin grâce à un trio en forme.

Pour la feuille de match c’est par ici.

Deux équipes avec un bilan de 0-4, il fallait bien une conclusion heureuse pour l’une d’entre elles. Pour cette dernière à Vegas, Raptors et Warriors nous ont offert un beau suspense. Dans un match marqué par des gros runs des deux côtés, c’est Toronto qui a su tirer son épingle du jeu. Gradey Dick, le 13ème choix de la Draft 2023, avait mis les siens sur de bons rails avec 13 points inscrits dès le premier quart-temps.

Touchés mais pas coulés, les Warriors avaient fini fort la première mi-temps pour reprendre les commandes de la rencontre. Avec un Lester Quinones qui monte en puissance en seconde mi-temps, les Dubs avaient même un petit matelas d’avance mais les Raptors ont sorti le grand jeu dans le money time pour calmer Golden State.

Porté par le duo Joe Wieskamp (27 points) – Markquis Nowell (17 points, 12 passes), Toronto va se déchainer sur les dix dernières minutes. Si Quinones (32 points) tentera encore une fois de sauver les siens, ce sont bien les Dinos qui vont l’emporter au final.

That’s how you’re feelin’?! @MrNewYorkCityy 😤 pic.twitter.com/sulfjKWfXM

— Toronto Raptors (@Raptors) July 15, 2023

Signé en two-way contract, Nowell a rendu une belle copie. Très intéressant à la création en première mi-temps, il est sorti de sa boîte au scoring pour aider Wieskamp après le break, finissant très fort dans le money time avec des shoots bien clutchs et des actions d’éclat (voir ci-dessus). On retiendra aussi le meilleur match en termes d’adresse pour Gradey Dick (21 points, 8/16 au tir, 3/5 de loin), lui qui était jusque-là en difficulté avec son tir. Une bonne note pour finir Vegas avant les vacances et la rentrée NBA en septembre. Sous les yeux de Mike Dunleavy, les Warriors finissent eux leur passage dans la ville du jeu avec une bulle.