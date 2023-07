Quelques jours après avoir confirmé qu’il continuait sa carrière NBA, LeBron James va opérer un petit changement vestimentaire. Le King va en effet changer de numéro. Le 6 repart au placard et le 23 est de retour sur les épaules du Chosen One.

On espère que les fans des Lakers n’ont pas jeté leurs vieux maillots de LeBron James avec un numéro 23 car il sera bientôt de retour au goût du jour. Il y a deux ans, le natif d’Akron avait pourtant choisi de laisser le 23 à son ami Anthony Davis. Celui-ci avait finalement conservé son 3, avec l’espoir de voir celui-ci être retiré par les Lakers au moment de ranger les sneakers. Sauf que depuis, le légendaire Bill Russell s’en est allé et chaque franchise a retiré le numéro 6 pour rendre hommage au pivot Hall of Famer.

Aucun joueur ne pouvait demander le 6 mais ceux qui le portaient déjà avaient l’autorisation de le garder. Ce qui avait donc permis à LBJ de l’utiliser lors de la saison 2022-23. Néanmoins, l’ailier a décidé qu’il était temps de laisser ce maillot pour de bon. Son célèbre agent, Rich Paul, a confirmé à Dave McMenamin d’ESPN que son poulain voulait honorer la mémoire de Bill Russell en laissant son numéro 6 et en récupérant le 23.

LeBron James will change his uniform from No. 6 to No. 23 next season. “It’s LeBron’s decision,” Rich Paul of Klutch Sports Group told ESPN. “He chose to out of respect for Bill Russell.” The NBA retired No. 6 league-wide last August; James wore it a final season to honor Russell

— Dave McMenamin (@mcten) July 16, 2023

Pour rappel, LeBron James a porté le numéro 23 aux Cleveland Cavaliers et lors de ses trois premières saisons aux Lakers. Le numéro 6, quant à lui, a été utilisé par le King lors de ses années au Heat mais aussi lors de ses campagnes internationales avec Team USA. Alors qu’il attaque très vraisemblablement le dernier virage de sa riche carrière, c’est avec le numéro de ses débuts que LeBron James va repartir en quête du titre NBA.

Source texte : ESPN