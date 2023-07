Récompensé aux ESPYS Awards la nuit dernière, LeBron James en a profité pour mettre fin aux rumeurs concernant sa retraite. C’est officiel, le King disputera bien une vingt-et-unième saison en NBA.

C’était un secret de polichinelle mais cette fois c’est sûr, LeBron James sera bien en tenue à la rentrée. Malgré ses déclarations après l’élimination des Lakers lors des derniers Playoffs, peu de monde voyait vraiment le King ranger les chaussures. Pas de cette manière, pas de sortie par la petite porte sans annonce préalable ou quoi. Cela ne ressemblait tout simplement pas au bonhomme.

À l’occasion des ESPYS Awards, au cours desquels il a reçu le prix du “record de l’année” (pour avoir surpassé Kareem Abdul-Jabbar au classement des meilleurs scoreurs all-time), LBJ a donc mis fin au mini-suspense qui planait toujours sur son futur. Oui le King aime toujours le basket, et oui il continuera tant qu’il sentira qu’il en a la capacité. Des propos rapportés par ESPN.

LeBron says he’s not retiring pic.twitter.com/UtezL2oBK4

— NBACentral (@TheNBACentral) July 13, 2023

“Je me fiche de savoir combien de points supplémentaires je vais marquer. Ou de ce que je peux ou ne peux pas faire sur le terrain. La vraie question pour moi, c’est : Est-ce que je peux jouer sans tricher à ce sport ? Le jour où je ne pourrai pas donner tout ce que j’ai sur le terrain, c’est le jour où j’en aurai fini. Heureusement pour vous, ce jour n’est pas aujourd’hui”.

Malgré les années qui passent (il aura 39 ans en décembre) et pas mal de bobos ces dernières saisons (plus de 25 matchs manqués en moyenne sur les trois dernières saisons), LeBron James conserve un niveau de jeu toujours impressionnant sur le parquet (29 points, 8 rebonds et presque 7 passes de moyenne la saison passée).

La question de la retraite enfin réglée, le Chosen One va pouvoir passer aux choses sérieuses et repartir à la chasse au titre NBA. S’il peut éviter les blessures avec son poto Anthony Davis, les Lakers feront partie des équipes à surveiller dans la Conférence Ouest.

Source texte : ESPN