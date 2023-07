Nouveau rebondissement dans le dossier Damian Lillard ! Alors que le Heat cherche désespérément à récupérer des assets pour s’offrir les services de la star des Blazers, on apprend que le Jazz pourrait l’y aider en envoyant un premier tour de Draft à Miami contre Tyler Herro.

On l’a évoqué à plusieurs reprises, le dossier Damian Lillard semble au point mort depuis plusieurs jours. Portland continue de réclamer une grosse contrepartie que ne peut pas lui offrir Miami, la seule équipe désirée par Dame, et celui-ci refuse toujours toute autre destination que la Floride. Mais une rumeur pourrait relancer les discussions entre le Heat et les Blazers. Selon le journaliste de Yahoo Sports Jake Fischer, le Jazz pourrait en effet s’immiscer dans le deal pour fournir à Miami un premier tour de Draft en échange de Tyler Herro.

Scribbled something on the murmurings of Summer League during this flight out of Vegas. Latest on Dame, Harden, Siakam, and other connected tidbits, with more to come from @YahoSports: https://t.co/3ZkG8eI2cB

— Jake Fischer (@JakeLFischer) July 12, 2023

Cette idée d’échanger l’arrière contre un pick n’est pas nouvelle, puisque l’insider de The Athletic Shams Charania annonçait déjà il y a quelques jours que le Heat avait en tête d’échanger son arrière contre un first round pick. Plusieurs équipes ont ainsi été mentionnées comme destinations potentielles : Brooklyn, Chicago, et désormais Utah, un candidat peut-être plus sérieux que les autres. Pourquoi ? Parce qu’en plus de posséder une ribambelle de futurs premiers tours grâce aux transferts de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, le Jazz s’est déjà montré intéressé par Herro lors des discussions avec le Heat pour un potentiel trade de ce même Spida l’été dernier.

Jake Fischer ajoute que les Nets ont essayé de récupérer Herro dans un package incluant Ben Simmons, mais qu’aucune discussion sérieuse n’est allée dans ce sens, les Blazers étant probablement réticents à l’idée de récupérer le contrat de 2 ans et 80 millions de dollars de l’Australien.

“En dehors des premières rumeurs qui concernaient Brooklyn et Chicago, Utah est la seule équipe encore reliée à Tyler Herro” – Jake Fischer

En ce qui concerne la franchise de Salt Lake City, Tyler Herro serait une belle recrue pour cette équipe en reconstruction qui commence (déjà) à prendre forme. Avec Lauri Markkanen, Walker Kessler et John Collins sur le frontcourt, le Jazz doit désormais se renforcer sur les lignes arrières, et le Sixième homme de l’année 2021 serait un ajout de taille dans l’effectif. En étant un poil optimiste, on pourrait se dire que Utah est à un bon meneur près de devenir une équipe compétitive. Mais ne nous emballons pas, et attendons déjà de voir comment avance le dossier Tyler Herro… et donc le dossier Lillard.

L’idée de transférer Tyler Herro pour récupérer de nouveaux assets à envoyer à Portland en échange de Damian Lillard semble se préciser pour Miami. Reste à voir quelle sera l’équipe qui parviendra à s’attacher les services de l’arrière du Heat… et si la contrepartie supplémentaire suffira à convaincre les Blazers de se séparer de leur meneur.

