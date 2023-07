Nouvelle update dans le dossier Damian Lillard : les choses n’avancent pas. Malgré la volonté très claire du joueur de partir vers Miami, les Blazers ne sont pas pressés à transférer leur meneur car ils cherchent à obtenir la meilleure contrepartie possible. Selon plusieurs sources sérieuses, ils pourraient même attendre jusqu’à… cet hiver avant de se séparer de lui. On fait le point sur le dossier.

Le feuilleton de l’été continue !

Plus de dix jours après la demande de trade de Damian Lillard, les négociations semblent être au point mort entre Portland et Miami, unique destination désirée par le joueur. Même la Summer League de Las Vegas, réputée pour être le lieu où les dirigeants se rencontrent afin de parler affaires, n’a pas l’air de faire avancer les choses. Pour cause, les Blazers sont plus que jamais déterminés à récupérer la meilleure contrepartie possible pour leur star, quitte à ce que son transfert prenne… plusieurs mois. Selon le journaliste d’ESPN Zach Lowe, la franchise de l’Oregon serait même prête à conserver Lillard et à ne le trader que cet hiver.

“Le bruit qui court à Las Vegas, c’est que les Blazers ne bluffent pas complètement quand ils disent, ‘S’il est encore dans l’équipe au camp d’entraînement, ce n’est pas un problème. On est ok avec ça’.” (Bleacher Report via The Lowe Post podcast)

On pourrait donc se retrouver dans une situation similaire à celle de Ben Simmons il y a deux ans. L’Australien avait demandé son trade à l’été 2021 mais n’avait été transféré qu’à la trade deadline 2022, soit plus de six mois plus tard. On se rappelle aussi du dossier Kevin Durant, transféré par les Nets en février 2023 après sa demande de transfert fin juin 2022.

Pour les Blazers, ce cas de figure est une vraie possibilité, puisque Lillard est encore sous contrat pour quatre ans et que sa valeur ne risque pas de baisser en quelques mois. Ils n’ont donc aucun intérêt à précipiter son trade, et Joe Cronin a bien l’intention de prendre son temps. Au risque que Lillard fasse la gueule et refuse de jouer… mais ce ne serait presque pas un problème pour Portland, qui n’aura pas d’autre objectif que de développer ses jeunes talents cette saison.

“Le joueur a encore quatre ans de contrat. Les Blazers n’ont aucune obligation d’agir. Ils peuvent prendre leur temps et voir s’il vient au camp d’entraînement. S’ils veulent attendre jusqu’à février pour le transférer, ils peuvent.” (Bleacher Report via Ramona Shelburne d’ESPN pour NBA Today)

Le vrai risque, c’est que l’histoire entre Lillard et sa franchise de cœur se termine mal. Une séparation en mauvais termes après plus de dix ans de relation, ça fait tache, mais les deux camps ont des intérêts différents qu’ils ont bien l’intention de faire valoir. Si Dame continue de refuser une autre franchise que le Heat et que Portland ne fait pas de concession sur la contrepartie, l’affaire pourrait bien s’éterniser… à moins que d’autres équipes ne viennent s’en mêler, comme ça pourrait être le cas des Clippers. Selon l’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski, la franchise de L.A. aimerait rentrer dans les discussions et devenir un partenaire de transfert, mais ne semble pas avoir les assets nécessaires pour cela.

Damian Lillard trade update via @wojespn:

– The Heat are the “most motivated” team to trade for Lillard.

– The Clippers would love to be involved in the process, but they don’t have the necessary assets Portland is seeking.

– The Trail Blazers don’t love Miami’s offer, but it… pic.twitter.com/VuRdMU5bXy

— Evan Sidery (@esidery) July 11, 2023

Les dernières nouvelles apportées par le Woj sont les suivantes : Miami est toujours la franchise la plus motivée pour récupérer Lillard, mais Portland juge l’offre trop faible. Celle-ci pourrait cependant être la meilleure proposition faite aux Blazers, ce qui les conduirait à attendre pour faire monter l’offre des Floridiens, probablement pressés de récupérer le septuple All-Star.

L’affaire Lillard n’avance pas et elle semble bien partie pour durer. Les Blazers vont être patients, aucun souci pour eux s’il faut attendre l’hiver pour le transférer. Et si Dame n’avait pas encore joué son dernier match sous le maillot de Portland ?

Source texte : ESPN