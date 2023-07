Du haut de ses 2m24, Victor Wembanyama est naturellement imposant, mais son profil très longiligne est parfois source d’inquiétude. Pour beaucoup, Wemby doit prendre du poids pour espérer s’imposer en NBA et tenir dans cette ligue ultra athlétique. Mais ce n’est pas l’avis de son agent Bouna Ndiaye. Au contraire.

“Il va falloir qu’il prenne des kilos.”

“Il risque de se faire bouger face aux intérieurs NBA.”

“Son physique peut être sujet aux blessures dans la Grande Ligue.”

Voilà le genre de refrain qu’on a pris l’habitude d’entendre concernant Victor Wembanyama en marge de son arrivée en NBA. Des analyses d’Hexperts qui ne sont pas forcément illégitimes au vu du profil très particulier de Wemby (2m24 pour environ 100 kilos), mais que conteste très clairement son agent Bouna Ndiaye (via Andscape).

“Vous avez vu un problème (par rapport à son poids, ndlr.) ici à Vegas ? Non. Les gens ont tort. Nous ne sommes pas du tout concentrés sur son poids. Je ne veux pas qu’il prenne du poids. Nous allons nous battre pour qu’il ne prenne pas de poids. Ce serait une grosse erreur. Nous nous focalisons plus sur la force, la ceinture abdominale.”

Souvent, l’arrivée en NBA est accompagnée d’une grosse prise de masse musculaire chez les jeunes prospects. Mais Victor Wembanyama possède un profil physique unique qui demande une attention très particulière. Et le camp Wemby veut notamment s’inspirer d’un certain Kareem Abdul-Jabbar, que Wemby a eu la chance de rencontrer récemment à Las Vegas.

“Nous sommes très contents qu’il ait pu discuter avec Jabbar, qui a joué jusqu’à 41 ans. C’est le chemin que nous voulons prendre. Ils ont une morphologie similaire. Kareem n’était pas lourd. Victor est plus mobile et plus grand que Kareem. Donc, cette différence de taille est un challenge sur lequel on travaille tous les jours. Mais le rendre plus lourd ? On ne veut pas de ça.”

Outre Kareem Abdul-Jabbar, on sait que Victor Wembanyama s’inspire aussi beaucoup de Kevin Durant, véritable référence en matière de mobilité pour des joueurs de 2m10 ou plus. Il s’inspire de KD pour son jeu bien sûr, mais sans doute aussi au niveau du physique.

Quand Durant est arrivé en NBA en 2007, des inquiétudes similaires entouraient son profil, et il avait même été moqué pour son incapacité à soulever 80 kilos de fonte lors du Draft Combine. On connaît la suite : cela n’a pas empêché Durant de s’imposer rapidement comme l’un des meilleurs joueurs NBA, tout ça sans prendre beaucoup de poids au final. Son corps n’a jamais été fait pour se transformer en une boule de muscles à la manière de Giannis Antetokounmpo, et KD a plutôt bossé sur sa force et la partie centrale de son corps pour gagner en solidité, afin de se faire bouger beaucoup moins.

C’est donc la voie que compte suivre le camp Wembanyama. L’objectif est de devenir plus fort physiquement, mais sans perdre cette mobilité et cette fluidité qui font de lui un joueur à part pour sa taille. Ajouter trop de poids pourrait même être synonyme de blessures, bien plus que ce “manque de kilos” qui est si souvent pointé du doigt aujourd’hui. Juste pour appel, Victor Wembanyama n’a pas raté le moindre match avec les Mets 92 lors de la saison 2022-23…

Source texte : Andscape