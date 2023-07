A l’occasion du “NBA Con”, espace d’échange entre quelques personnalités et le public, Victor Wembanyama a pu rencontrer quelques légendes hier, et même échanger avec quelques unes d’entre elles. Et quand tu te retrouves sur une estrade aux côtés d’Isiah Thomas et Kareem Abdul-Jabbar, on se tait et on écoute.

Si Carmelo Anthony a pu, par exemple, taper la discute avec Scoot Henderson, le first pick de la denrière Draft a donc eu l’immense honneur de partager la scène avec Isiah Thomas, meneur titulaire des Pistons double champions NBA en 89 et 90, et Kareem Abdul-Jabbar, légende parmi les légendes et encore meilleur scoreur de l’histoire de la NBA jusqu’à février dernier. Le genre de cadeau qui ne se refuse pas, et si on l’a senti très logiquement impressionné, le V a pu donner le change en détente à ces deux monuments.

“Je ne suis qu’un rookie, j’ai encore tout à apprendre. (Lors du prelier match, ndlr) Je ne savais pas vraiment ce que je faisais, et les prochains matchs je ne saurai probablement pas non plus… Cela va venir avec le temps et j’espère qu’on sera prêt pour le début de saison. Oui je suis comme un enfant en ce moment, je suis encore un enfant mais je suis prêt à apprendre.”

Après avoir pu profiter des bons conseils des légendes de la Spurs Nation au soir de sa Draft (Tim Duncan, David Robinson, Sean Elliott et Manu Ginobili), Victor Wembanyama a donc pu écouter sagement les paroles de Jabbar, et sans trop s’avancer… disons que c’est le genre de mec qu’on écoute.

Vous avez des choses à apprendre, mais on voit que vous êtes un jeune homme intelligent, et vous y arriverez.

Ok, donc c’est quel genre de pression ça ? Possiblement tout en haut de la liste, mais depuis quelques mois le V en a vu d’autres et tâchera sans doute de tirer uniquement le meilleur de tout ça. Mais ça commence à en faire, des choses à raconter.