La Summer League de Las Vegas a ouvert ses portes vendredi soir et chaque franchise a désormais joué au moins un match. Avant d’enchainer ? Quelques notes maison pour vous y retrouver un peu, et avec un peu de malice et de vice vous pourrez même vous la péter demain matin à la machine à café.

Leonard Miller : gros kif.

À voir comment les Wolves vont le développer, mais ses instincts et lectures sont top top. Il peut contribuer dès l’année prochaine.

Sachant qu’ils sont 7 à peu près à provoquer des passages en force en Summer League, il a tout de suite fait kiffer.

Dyson Daniels : #MuscleWatch !

Y’en a un qui a passé son printemps à la salle. Très clairement plus costaud, ce qui peut développer encore plus son jeu sur pénétration. Même en défense il encaisse mieux certains bumps.

Y’a de la place à NOLA, on stream.pic.twitter.com/wmwNetezf7

Anthony Black et Jett Howard : smart plays, smart plays, smart plays.

Ça va leur faire du bien à Orlando, très peu de mauvaises décisions ou de choix forcés de leur part. Howard rentre direct dans le moule Cam Johnson. Black a + de potentiel, niveau decision making il ré-gale. pic.twitter.com/jLfCsqfMxi

Y’a rien d’extraordinaire, mais c’est du bon basket.

PS : compilation qui n’inclue pas un nombre de kick out pour Howard ou Houstan qui n’ont pas sanctionné. Anthony Black avec du spacing, ça va être très très sexy.pic.twitter.com/nZh9PeqNCn

Tari Eason : fait pour la Summer League.

C’est le bordel donc son type de jeu cartonne. Mais y’a eu du bonus : mécanique à trois points en progression, la passe pour Jabari au buzzer.

Dillon Brooks a dit vouloir taffer avec lui, qu’on aime ou pas il a su faire sa place en NBA.

Jabari Smith : beaucoup aimé l’approche de son 1er match.

À la limite ses stats je m’en care. Mais l’an passé il était timide, n’avait pas très bien démarré sa Summer League.

Là il est arrivé agressif avec la volonté de montrer qui était le meilleur. Système pour lui au buzzer.

Peyton Watson : tout le monde à bord.

Gérard d’or de la prochaine preview Nuggets. C’est un de secrets les moins bien gardés à Denver mais c’est lui le prochain crack sorti de leur centre de formation. Encore un bon coup, il va faire sensation l’an pro.pic.twitter.com/tDzZrvJe8V

Bonus côté Nuggets : Hunter Tyson.

Ils l’ont chopé en scred à la dernière Draft en faisant des pieds et des mains, il peut rentrer dans 1 an en bout de rotation à Denver. 2m06, très bon cutter, du shoot, recule pas au contact, joueur de devoir. Pas une star mais bon soldat.

Ben Mathurin et Andrew Nembhard : n’ont rien à faire en Summer League.

Y’a des gars comme ça en deuxième année NBA, ils font 1 match pépère à Vegas et tu sais. Tu sais qu’ils sont au-dessus.

Bah les 2 c’est bon. Trop forts pour ce niveau de jeu, rendez-vous en octobre prochain.

AJ Griffin : #HandleWatch !

Gros boulot sur sa tenue de balle et les résultats se sentent déjà. Ça va être compliqué de s’exprimer balle en main à Atlanta vu les manieurs autour, mais pour son développement perso c’est top. Pas qu’un 3 and D à venir.pic.twitter.com/zVvNtS0jUl

Kessler Edwards : le profil malin pour les Kings.

Semble toujours au bon endroit au bon moment, même quand son shoot ne rentre pas il contribue dans différents aspects du jeu. Un ailier soldat qui va faire sa place, la défense sera toujours là, si le tir est régulier attention.

Kobe Bufkin : aucun souci.

Y’a eu des brouettes de ballons perdus mais il a la lecture. Aucun problème à lui filer du playmaking en sortie de banc l’an prochain. Son jeu à mi-distance, son envie de nourrir les copains et sa défense, c’est clean. We move.pic.twitter.com/ysUbVhoiNa

Drew Timme : tristesse de voir l’écart athlétique qu’il y a entre NCAA et NBA.

J’adore le joueur, ses fondamentaux, son tir, son QI basket mais… c’est aussi pour ça que la NBA ne garde que les meilleurs athlètes. Compliqué pour un gars comme lui de faire sa place à l’intérieur.

Nico Mannion : content de le revoir sur des parquets NBA.

Il avait eu un gros souci en Europe

(virus intestinal ?) qui lui avait fait perdre un truc comme 10 kilos je crois. Chouette de le revoir en Summer League avec confiance et de la viande sur les os.

Mouhamed Gueye : bonjour le Freak.

Projet total côté Hawks, y’a des actions tu sais pas si c’est Giannis ou Paul George. Ça reste très brut et dans l’espace Summer League 100% hustle il rayonne, mais il est très… très très intriguant. Phénomène athlétique de malade.

Bien aimé le taf de soldat d’Ismaël Kamagate côté Denver.

Le pauvre a dû pousser Tacko Fall en-dessous pendant toute la soirée, et il a pas manqué d’efforts. Me fait penser à Kevon Looney par moments, on laisse le flashy de côté et on focus sur ce qui fait gagner l’équipe.

Jarace Walker : il ne lui manque QUE le shoot.

Shoot en mouvement, shoot à l’arrêt avec un contest, c’est tout car le reste il l’a. Activité de malade, défense, lectures de passes, protection d’arceau, playmaking, il fait tout pour la win. J’adore. Son plancher est trop solide.

Ousmane Dieng : il a encore grandi ou c’est moi ?

Je le trouve + grand, + épais et encore + confiant. On laisse de côté le playmaking, par contre en catch and shoot pur si la confiance est suivie par la réussite… ça part très vite, encore plus qu’avant. Sanctions à venir.

Jaden Hardey : get. buckets.

Y’aura aucun problème de scoring en sortie de banc à Dallas l’an prochain. Lui derrière Luka et Kyrie ? Les problèmes… Il a même tenté un peu de playmaking pour les copains ! Ça se confirme, steal de Draft pour les Mavs.pic.twitter.com/I0ktEdAG7b

Victor Wembanyama : il l’a dit lui-même, cramé par ce rythme de jeu effréné.

On va voir son prochain match mais bizarrement j’ai pas été « surpris ». Premier match de Summer League dans une jungle sans setup. Monstre en défense, bonne lecture. Ça va venir, tranquille…

