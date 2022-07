Quelques minutes après l’annonce du MVP de la compétition le rookie des Kings Keegan Murray, la NBA a également officialisé les deux All-Summer League Teams. Dix joueurs qui ont particulièrement dominé à Las Vegas, dont certains seront probablement amenés à avoir un vrai rôle dès la reprise avec leur franchise. Pas une garantie de carrière réussie hein, mais au moins une bonne occasion de trinquer.

Dix jours de compétition, des barres de rire devant des noms qu’on ne voit qu’au mois de juillet, des rookies amenés à devenir de vrais cracks mais qui prennent leur temps, et d’autres qui en ont moins, du temps, et qui ont donc profité de cette Summer League pour exploser aux yeux du public. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas ? Yep, sauf les All-Summer League Teams.

La All-Summer League 1st Team 2022, avec Eason, Grimes, Mamu, Thomas et Murray ! 👏 pic.twitter.com/a91zYBtuep — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 18, 2022

La All-Summer League 2nd Team 2022, avec Aldama, Mathurin, Simonovic, Watford et Wigginton ! 👏 pic.twitter.com/ieNcib0v3z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 18, 2022



Pas de Paolo Banchero, qui n’a joué que deux matchs bien qu’ils furent délicieux, pas de Chet Holmgren, dominant défensivement et intrigant en attaque mais moins folichon que certains dans les chiffres, et pas de Jabari Smith Jr., efficace mais davantage dans le ressenti du talent que dans les stats fofolles. Pas de Juhann Begarin non plus, qui intègre donc la All-Summer League Third Team, équipe qui vient d’être créée ici, par nos soins, dans notre canapé. Absolument rien d’infâmant en tout cas, et dans tous les cas – comme disait mon père – on ne va pas non plus chier une pendule pour de la Summer League.

La première escouade récompensée ? L’intérieur des Rockets Tari Eason, vraie trouvaille de Houston et dominant des deux côtés du terrain, trouvaille à laquelle on peut d’ailleurs associer Ty-Ty Washington, autre rookie bien excitant dans le Texas. Aux côtés de Tari dans cette All-Summer League Team ? Les snipers new-yorkais Quentin Grimes (Knicks) et Cam Thomas (Nets), le MVP Keegan Murray et le sophomore des Bucks Sandro Mamukelashvili, peut-être bien celui qui a paru le plus dominant et facile de toute la bande. Dans leur sillage on trouve en équipe 2… Santi Aldama, sophomore des Grizzlies auteur d’une grosse compétition mais dont on aurait aisément pu filer sa médaille à son collègue Kenneth Lofton Jr., le MVP de la finale Trendon Watford, la petite mobylette des Bucks Lindell Wigginton, le pivot des Bulls Marko Simonovic et le crack canadien des Pacers Bennedict Mathurin.

Cette fois-ci c’est bel et bien fini, la jeunesse de Vegas a fait ses valises et s’est dirigée ces dernières heures vers des salles de sport et/ou des plages tranquilles histoire de profiter un peu du calme estival. Nous ? On ne va certainement pas profier du calme estival et on va plutôt vous concocter un joli programme pour cet été. Nomého.