Un jour que la NBA est officiellement en veille pour quelques temps. Et ce mardi matin, déjà de quoi nous faire réagir en grande pompe autour de la Grande Ligue. Le sujet ? Et bien c’est évidemment la story de l’été, aka Kevin Durant et les Nets. Selon Dave McMenamin, KD aurait réclamé à partir avec l’idée en tête… de pousser Kyrie à partir avant lui. On débrief.

On vous proposait pas plus tard qu’hier soir un joli programme pour que vous puissiez profiter de ce mois et demi à venir sans basket NBA. Et bah tiens, voilà qu’il a mal vieilli seulement quelques heures plus tard. Au coeur de l’actu basket ce mardi ? Et bien un passage du podcast The Lowe Post, proposé comme son nom l’indique par la Poste Zach Lowe. Son invité ? Dave McMenamin, insider chez ESPN. Vous sentez un peu le truc venir : le guest du jour n’est pas là pour parler de pluie et de chaleur mais plutôt pour balancer deux trois infos bien croquantes sur les coulisses de la ligue. Pas manqué, puisqu’au delà de multiples rapports concernant les Lakers, le journaliste s’est aussi arrêté sur Brooklyn… et c’est du lourd. Selon lui, Kevin Durant aurait demandé à quitter les Nets avec l’objectif caché de provoquer un départ de son compagnon Kyrie Irving. Le tout avant que lui même ne parte bien sûr. La finalité ? Rester dans la Big Apple, mais sans Kai dans les pattes. Si rien n’indique aujourd’hui qu’il puisse s’agir de la véritable raison de cette demande, et bien McMenamin explique que c’est tout de même une opinion assez partagée au sein de la ligue.

« Plusieurs personnes au sein de la NBA, avec qui j’ai parlé, pensent que la demande de transfert de KD ne le concernait pas lui-même mais que c’était pour faire en sorte que Kyrie soit transféré ailleurs par les Nets. »@mcten dans le dernier podcast de @ZachLowe_NBA. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 19, 2022



D’ailleurs, sur cette affaire de transfert en elle-même, ça avance comment tiens ? Prenons un peu de nouvelles fraîches. Toujours selon le reporter d’ESPN, les Nets n’auraient actuellement aucune intention d’échanger Kevin Durant avant qu’ils ne sachent précisément ce qu’il faudrait faire pour qu’il reste. Ceci expliquerait beaucoup de choses, comme notamment les prétentions absolument démentes de Brooklyn pour lâcher leur ailier star. Jouer la montre jusqu’au dernier instant concernant les possibilités de transfert, tout en sachant que le risque est de créer un conflit ouvert entre l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et sa franchise. Que fait-on également des souhaits de transfert de KD aussi ? Serait-ce du flan finalement, si la volonté finale du joueur était de rester dans son équipe initiale ? Oh la la, quel chantier quand même. À noter que dans le même temps, un article du New York Post citant une source anonyme – à prendre donc avec des grosses pincettes – indiquait il y quelques jours que peu importe la décision de Kevin, Kyrie voulait rester à Brooklyn. Hâte désormais de voir ce que va bien pouvoir répondre Uncle Drew mais avec l’historique du bonhomme et son ton parfois « poétique« , une chose est sûre : on va bien se marrer.

« Les Nets ne sont pas prêts à faire le moindre trade majeur avant de savoir quelle est la véritable intention de Kevin Durant derrière sa demande de transfert. Ils veulent savoir à 100% ce qu’il faudrait faire pour le garder. »@mcten dans le dernier podcast de @ZachLowe_NBA. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 19, 2022



Avec l’été qui avance, le dénouement de la saga saisonnière Kevin Durant s’approche aussi. Toutes ces informations sont donc à prendre avec du recul, puisque chaque jour qui passe est désormais potentiellement porteur de nouvelles rumeurs, qui iront peut-être dans le sens inverse. En tout cas, on n’aurait pas pu rêver mieux comme feuilleton estival, Camping Paradis peut aller se rhabiller.

Source : The Lowe Post