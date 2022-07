Pièce unique qui détonne dans le projet de reconstruction du Thunder, Kenrich Williams va récolter les fruits de son travail. Après avoir galéré pour se faire une petite place en NBA, l’ailier est sur le point de prolonger son aventure dans l’Oklahoma, où il va signer un joli petit contrat de 4 ans. La belle histoire n’est donc pas finie entre le Thunder et son joueur.

Tout n’a pas toujours été simple pour Ken, à qui rien n’a été offert sur un plateau. À la sortie du lycée, le joueur n’avait pas reçu de propositions de la part d’équipes de la première division de la NCAA. Après cinq piges à développer ses skills sur le circuit universitaire, le joueur n’a ensuite pas été drafté en 2018 et a dû s’accrocher pour se faire une place dans la Ligue. Pour ses deux premières saisons, il naviguera entre NBA (avec les Pelicans) et G-League, sans vraiment convaincre. Mais sa carrière va prendre un bien meilleur tournant en 2020 avec une proposition du Thunder, qui cherche alors des gars pour remplir son supporting cast. Transféré en novembre de la même année, l’aventure comme chez les Éclairs. Sans être flamboyant, Williams apporte une contribution solide en sortie de banc avec quelques points, un peu d’adresse longue distance et de la défense. Aussi inattendu soit-il, le fit entre la franchise et le joueur va parfaitement prendre, au point qu’il commençait à nous sortir de grandes déclarations d’amour envers OKC il y a quelques mois. Le genre de trucs qui peut mettre dans l’embarras quand le projet est d’essayer de développer une équipe du futur avec des jeunes cracks et qu’un second couteau de 27 ans annonce publiquement qu’il se projette à long terme dans la franchise.

ESPN Sources: Oklahoma City Thunder forward Kenrich Williams has agreed on a four-year, $27.2 million contract extension. The deal, negotiated by @PensackSports, comes for an undrafted player who had no Division I offers out of high school. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 18, 2022

Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, le joueur de 27 ans semble bien dans le projet dans l’Oklahoma, comme on peut le voir avec cette news balancée par le Woj : Kenrich va prolonger son contrat pour 4 saisons supplémentaires, pour un montant de 27,2 millions de dollars. Pas mal pour un mec dont personne ne voulait il y a quelques années et qui ne touchait que 2 millions cette année. Même si on connait Sam Presti – general manager du Thunder – et que ça n’exclut pas un trade dès l’année prochaine, le Thunder montre son envie de poursuivre sa route avec Williams. Une belle récompense pour le joueur, qui devrait donc continuer à assister en avant-première au développement d’un des projets les plus sympas de la Ligue tout en apportant sa contribution sur le terrain. On note au passage que le Thunder solidifie sa collection de mecs qui portent le nom de Williams, puisque les dénommés Jaylin et Jalen (tiens tiens) seront eux aussi de la partie la saison prochaine. Visiblement, certains noms ouvrent plus de portes que d’autres dans l’Oklahoma. En attendant, on a hâte de voir ce que Kenrich et (surtout) sa clique vont produire la saison prochaine.

Kenrich Williams a connu beaucoup d’obstacles pour arriver en NBA, mais il n’a jamais lâché. Sa détermination est aujourd’hui récompensée par un contrat de plusieurs saisons dans une franchise ambitieuse à long terme. Avec ce bon deal, l’homme à la coupe mulet la plus soyeuse de la Ligue se voit sûrement plus que jamais finir sa carrière à OKC.

