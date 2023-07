Il avait entamé tambour battant sa compétition avant-hier en collant 33 pions (29 en deuxième mi-temps !) et le buzzer beater contre les Blazers, et le coquin a remis ça cette nuit face aux Pistons. Jabari Smith Jr. est beaucoup trop fort pour la Summer League, rendez-vous en octobre pour les vrais bails.

L’espace d’un instant on a cru apercevoir LeBron James en mission.

Puis on s’est rendu compte que c’était Jabari Smith Jr.

Puis on s’est souvenu que c’était de la Summer League.

Mais est-ce une raison pour passer sous silence la grande forme du sophomore des Rockets ? Bien sûr que non, et on ne se lève pas la nuit en plein mois de juillet et sous 37 degrés dans le salon pour ne parler des dingueries qu’on voit sur le League Pass.

La performance du soir de Jabari a tout de la dinguerie, d’ailleurs, et passé sous silence le niveau et l’enjeu d’une telle rencontre c’est davantage du level d’envie du joueur dont il faut parler. Les fondamentaux sont là, on le savait et c’est toujours le cas, mais ce besoin de vouloir fracasser des adversaires c’est assez nouveau et c’est bon signe pour les Rockets, qui débordent de jeunes talents mais à qui il manque des leaders, des vrais. Ce soir Jabari Smith Jr. en était un, de leader, dans les stats et dans les actes, et le public de Vegas ne s’y est pas trompé lorsqu’il est sorti à un peu plus de six minutes de la fin avec une feuille de stats bien fournie et le sentiment du devoir accompli (victoire des Rockets)

38 points à 13/24 au tir dont 3/10 du parking, 9/10 aux lancers, 7 rebonds, 6 passes, 1 steal et 1 contre en 28 minutes

Sous les yeux de son futur coach Ime Udoka, celui qui valait en année rookie 12,8 points et 7,2 rebonds a absolument tout fait aux Pistons cette nuit, de près, de loin, entre les deux ou encore à la passe, comme avec ce magnifique touchdown pour Samuels au buzzer du troisième quart. Jabari qui rentrera finalement au dernier quart pour tenter de claquer un record, honnêtement c’était un peu chiant, et ce qui l’est moins c’est donc cette nouvelle belle soirée pour les jeunes Rockets, le sophomore Tari Eason et le rookie Cam Whitmore ayant une nouvelle fois été très bon.

On ne reverra peut-être pas Jabari Smith Jr. à Las Vegas, peut-être que si d’ailleurs, mais ce soir plus qu’une garantie de niveau c’est une vraie promesse que l’intérieur des Rockets nous a fait. Année 2, année où tout va mieux ?