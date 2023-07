La Summer League 2023 s’est terminée hier avec la victoire des Cavs face aux Rockets, et si la franchise texane a échoué sur la dernière marche elle peut au moins se féliciter d’avoir en son sein le meilleur joueur de la compétition. Félicitations Mr. Cam Whitmore, vous aviez des choses à prouver et vous l’avez fait.

Le 22 juin dernier, il squattait la Green Room lors de la Draft et faisait ainsi partie du haut du panier, ce groupe de gamins censé être sélectionné tout en haut de la cuvée 2023. Quelques heures plus tard ? Cam Whitmore repartait avec la casquette des Rockets, drafté en… 20 par Houston. Stupeur dans le clan Whitmore, mais à peine un mois plus tard l’ancien de Villanova a déjà fermé quelques bouches.

20,4 points, 5,6 rebonds, 2,2 passes et 3 steals de moyenne avant la finale, des moyennes diablement solides et une présence qui le fut tout autant. Si vous avez vu un peu les Rockets dans les dix derniers jours, vous aurez ainsi noté que Cam Whitmore s’est démarqué par son activité, des deux côtés du terrain, à tel point qu’on avait parfois l’impression que le gamin (le buffle) était partout sur le terrain, à tel point qu’on avait parfois l’impression qu’ils étaient plusieurs Cam Whitmore. Dans l’ombre de Jabari Smith Jr. et Tari Eason en début de compétition mais toujours à 200 à l’heure, le jeune ailier des Rockets a semblé en mission dans le Nevada et a donc déjà répondu sur le terrain à ceux qui se demandaient pourquoi il a glissé jusqu’au pick 20 à la Draft.

Les Rockets, eux, peuvent se féliciter d’avoir récupéré le colis et se pointeront donc avec des gamins à très haut potentiel à tous les postes à la rentrée (Amen Thompson, Jalen Green, Whitmore, Jabari Smith et Alperen Sengun), de quoi filer le smile au nouveau coach Ime Udoka et à une fanbase qui aimerait bien voir son équipe gagner un peu plus que 30 matchs par saison.

Énorme Summer League pour Cam Whitmore, qui succède donc, entre autres, à Keegan Murray, Damian Lillard, Jonas Valanciunas ou encore… Josh Selby, merci Josh de nous rappeler chaque année que la Summer League nous a parfois joué de drôles de tour.