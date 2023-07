Avec la fin de la Summer League vient le temps des récompenses. Si les Cavs ont décroché la timbale en remportant le tournoi et si Cam Whitmore est reparti avec le trophée de MVP, la NBA a dévoilé hier les deux “cinq majeurs” de la compétition.

On vous met au défi de nous les ressortir dans un an, mais disons que ces dix bougs ont au moins le mérité d’avoir ouvert leur palmarès NBA à Las Vegas. Pas ça qui leur ouvrira les portes d’un contrat max ou du Hall of Fame, mais ils devaient être bons en juillet et ils ont été bons en juillet. Messieurs mesdames voici vos héros de l’été, sous vos applaudissements :

The NBA 2K24 All-Summer League First Team:

𝗕𝗔𝗖𝗞𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧

Keyonte George, @utahjazz

Sam Merrill, @cavs

𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧

Orlando Robinson, @MiamiHEAT

Hunter Tyson, @nuggets

Cam Whitmore, @HoustonRockets pic.twitter.com/CZAYGxjjQQ

— NBA Communications (@NBAPR) July 17, 2023

The NBA 2K24 All-Summer League Second Team:

𝗕𝗔𝗖𝗞𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧

Max Christie, @Lakers

Javon Freeman-Liberty, @chicagobulls

Xavier Moon, @LAClippers

𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧

Emoni Bates, @cavs

Jabari Smith Jr., @HoustonRockets

Jalen Wilson, @BrooklynNets pic.twitter.com/5nuWCfJrCu

— NBA Communications (@NBAPR) July 17, 2023



Petit coup de chauvinisme avec la déception de ne pas voir Bilal Coulibaly dans la All-Summer League Second Team, mais les deux équipes ont en tout cas fières allures. Dans la première le meneur du Jazz Keyonte George n’est pas passé loin du trophée de MVP, Cam Whitmore ne s’est pas fait prier pour le chopper et les déjà NBAers Sam Merrill et Orlando Robinson donnent la main à Hunter Tyson, vieux rookie des Nuggets très en vue dans le Nevada. Pour le reste ? Max Christie a fait se dresser les poils des fans des Lakers, Javon Freeman-Liberty a montré qu’il n’avait pas qu’un drôle de nom, pareil pour Xavier Moon d’ailleurs. Jabari Smith n’a eu pour sa part besoin que de quelques matchs pour défoncer tout le monde, alors qu’Emoni Bates a rassuré les Cavs et que Jalen Wilson a montré qu’il valait probablement mieux qu’une fin de second tour de draft.

Tout ce beau monde va désormais pouvoir aller se dorer la pilule et/ou faire mumuse à la salle pendant quelques semaines. La Summer League 2023 c’est fini, dieu merci car ça commençait à être un peu long.