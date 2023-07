La Summer League c’est fini ! Dernier Top 5 et on ferme la boutique, on ne dit pas qu’on est content mais on ne dit pas le contraire non plus. Envoyez les (derniers) highlights !

Emoni Bates qui conclut en beauté une action offensive des Cavs, voilà qui pourrait être le titre de la compil de cette Summer League. Champ’s !

Craig Porter Jr. qui conclut en beauté une action offensive des Cavs ? Voilà qui pourrait être le titre de la compil de cette Summer League. Champ’s !

Luke Travers qui envoie Isaiah Mobley au alley-oop, vous connaissez la suite de la phrase.

Cam Whitmore n’a pas remporté la Summer League mais c’est ce genre d’action qui a contribué à faire de lui le MVP du tournoi.

Attaque c’est validé, défense aussi. Emoni Bates n’est plus le meilleur joueur de sa génération, mais il est peut-être meilleur que ce à quoi on s’attendait.