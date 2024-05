Alors que les Wolves tenaient le coup à la mi-temps en n’étant menés que de 4 petits points, un homme n’avait pas mis son réveil côté Wolves. Cet homme c’est Naz Reid, et cet homme avait juste besoin de remettre des piles dans le fameux réveil.

Le rédacteur de cet article avait opté pour Naz Reid en TTFL, autant vous dire que le rédacteur de cet article en avait donc gros sur la patate à la mi-temps.

Naz Reid, tout récemment élu meilleur sixième homme de la Ligue, était bel et bien sorti du banc cette nuit mais plutôt pour y poser son plus bel étron, à 4h11 du matin on fait dans la poésie. Zéro point, 2 balles perdues, 0/3 au tir, pour faire ça on pouvait y aller nous-même hein. Puis il y a eu cette deuxième mi-temps, avec une possible remise en question à la pause, cette deuxième mi-temps lors de laquelle le pépère Naz a été tout simplement monstrueux au relais de ses leaders, Anthony Edwards en tête.

16 points à 7/11 au tir dont 2/4 du parking, 4 rebonds, 3 passes et 1 steal en 23 minutes

La définition même du remplaçant parfait, à une mi-temps près, mais le timing du réveil de Naz aura eu comme bénéfice de participer à la victoire des Wolves, plutôt cool. Intensité au max, shoot à 3-points, puis shoot à 3-points avec la planche, il y a des soirs comme ça où tout va comme sur des roulettes. Une claquette dunk de grand sauvage plus tard et Nazou avait terminé son chantier, dans la victoire, like a boss, like a 6MOY.

L’histoire retiendra sans doute la masterclass d’Anthony Edwards, mais ceux qui ont vu le match en direct se souviendront que ce bon Naz Reid a été l’un des éléments principaux de cette première victoire des Wolves en demi-finale de conf depuis… vingt ans. Ah oui, et on l’écrit comment déjà Naz Reid quand on est fan des Wolves et/ou du joueur ? Ah oui, en majuscule, alors une dernière fois : NAZ REID.