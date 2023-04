Après un regain d’orgueil et surtout une fin de match parfaite d’Anthony Edwards, les Wolves ont sauvé leur honneur en évitant le coup de balai face aux Nuggets. Cette nuit à 3h, Denver ne voudra certainement pas utiliser plus de forces que nécessaire dans cette série et devrait finir le boulot au coeur des Rocheuses.

L’heure du dernier soupir pour le loup fier mais acculé ? Cela pourrait être le cas. Les Nuggets vont avoir à coeur de finir le boulot à la maison, à l’instar des Celtics face aux Hawks. Ces deux séries se ressemblent : un adversaire qui se transcende pour éviter l’humiliation, puis qui devrait lâcher prise une fois la victoire de la fierté validée.

Et pourtant, ces Wolves ont montré de belles choses. Mais ils sont tout simplement moins forts. Quand Jamal Murray ne s’emploie pas pour tuer le match, c’est Nikola Jokic qui monte en régime et détruit proprement l’équipe adverse. Bien épaulés par des Aaron Gordon et Michael Porter Jr toujours disponibles lorsqu’il s’agit d’enfoncer le clou via des tirs longue portées ou des dunks explosifs. Bref, un sacré groupe qui sait ce qu’il a à faire et qui s’y emploie avec efficacité.

Ce dont auront manqué les Wolves dans cette série ? De la hargne, sans doute… et tout simplement, un niveau collectif n’ayant pas toujours permis d’aller chercher les Nuggets sur leur terrain, à savoir l’utilisation des espaces autour de Nikola Jokic. On notera également que l’absence de profils teigneux chez les Loups a porté préjudice à l’équipe. Des gars capables de rentrer dans la caboche de l’adversaire, de lui rendre difficile chaque attaque et d’aller lui hurler dessus au moindre panier marqué. Oui, on pense à Pat’ Beverley notamment.

Et si jamais cette série revenait par miracle à 3-2 ? Les chances sont très faibles, mais imaginons que ces Nuggets devraient relever leur niveau, chose dont on sent clairement qu’ils sont capables. Parfois, et surtout lors du Game 2, l’esprit en dilettante des joueurs de Denver a donné une nouvelle opportunité aux Louveteaux. Ce soir, c’est bien cet esprit qui devrait pourtant être laissé au placard, face à l’enjeu important qu’est le repos. D’autant plus important si les Suns – potentiels adversaires des Nuggs’ au tour suivant – en finissent aussi ce soir. C’est pour cela que nous parlons de miracle, car cette fois, il faut agir comme un premier de conférence et ne laisser aucune chance. Un quart-temps de repos en plus pour les cadres ? C’est déjà ça de pris.

Voilà, vous avez toutes les clés d’un match dont on attend presque unanimement la même issue. Aux Wolves de prouver qu’ils ont du mordant, mais sans se casser les canines au coeur des Rocheuses.

Source : ESPN