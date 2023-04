Le score de 3-1 entre les Suns et les Clippers est sévère lorsqu’on voit que la plupart des matchs sont très serrés. Mais le fait est que Phoenix peut terminer le boulot à la maison cette nuit contre des Clippers amoindris. Paul George et Kawhi Leonard ne seront toujours pas sur le terrain, ce qui oblige Russell Westbrook à pondre une nouvelle masterclass.

Cette série devient de plus en plus brise cœur car le scénario fait que la majorité de la communauté NBA a mal pour les Clippers. La volonté est présente, l’envie est là, mais il manque les pièces maîtresses pour que le score bascule en leur faveur. Sans Paul George ni Kawhi Leonard c’est dur de rivaliser face à Kevin Durant, Devin Booker et Chris Paul. Le Game 4 en est un parfait exemple. Russell Westbrook pose une masterpiece digne de 2017… dans la défaite. Parce qu’en face, c’est trop talentueux avec tirs à mi-distance qui rentrent comme des lay-up, et pour couronner le tout un CP3 qui retrouve des couleurs au pire moment pour L.A. Des éléments qui font que les Suns mènent 3-1 et possèdent toutes les armes pour en finir dès ce soir à la maison.

KD and Russ showed OUT in Game 4 🍿 KD: 31 PTS, 11 REB, 6 AST

Russ: 37 PTS, 6 REB, 4 AST Suns picked up the W and a 3-1 series lead.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/s4sfU5z2pn — NBA (@NBA) April 22, 2023

Après avoir perdu leur premier match à domicile, les Cactus ont bien rebondi en chipant les trois suivants, dont deux à l’extérieur. Il n’y a plus qu’à finir le job pour les gars de Monty Williams. KD, D-Book et Chris Paul vont sûrement jouer encore 40 minutes minimum, mais apparemment c’est nécessaire pour que les Suns l’emportent. Le seul scénario où les Clippers s’offrent un sursis est celui où le Brodie nous ressort une masterclass et que le trio choc en face se repose ou passe au travers. Sinon, il faut l’émergence d’un role player qu’on n’attendait pas comme Terrance Mann qui bombarderait à trois points ou un Ivica Zubac qui profiterait d’un Ayton trop soft pour refaire une perf comme face aux Pacers en début de saison avec 31 points et 29 rebonds. Mais soyons réaliste deux minutes, ce scénario n’a que très peu de chances de se produire.

Rendez-vous cette nuit à 4h pour vivre le dernier match de cette nouvelle soirée NBA. Trois séries peuvent – et sûrement vont – se terminer cette nuit. On vit certainement le dernier match des Clippers de la saison avant que tout le monde ne parte à Cancun rejoindre ceux qui y sont déjà. L’ambiance ne doit pas être trop mauvaise avec un Slovène au barbecue.