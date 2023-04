Ce soir, les Clippers ont perdu le Game 4 face aux Suns à domicile. Ils sont maintenant menés 3-1. Malgré ça, Russell Westbrook a été exemplaire dans la gestion de la pression et a assumé son rôle de leader de ce groupe. Manquait juste la win pour une soirée parfaite.

Dans la défaite de Los Angeles contre Phoenix, Russell Westbrook a tout donné. Ses tripes, son cœur et son corps. Obligé d’envoyer une triple ration à cause de l’absence de Paul George et Kawhi Leonard, le Brodie a rappelé l’ancienne version de lui-même pour donner de l’espoir aux siens et faire douter les Suns. Ce soir, RW c’est tout simplement 37 points à 58% au tir, 6 rebonds, 4 passes, une interception et un contre en 40 minutes. Le MVP 2017 a tout fait aux Cactus dans la raquette. Ses drives sur Ayton se sont répétés en boucle. On a revu quelques dunks bien puissants comme à son prime avec toujours cette course d’élan explosive en amont. Ce soir, c’était du Old School Westbrook et il ne manquait qu’un Kawhi ou un PG13 à ses côtés pour conclure le boulot.

Russell Westbrook today: 37 points

6 rebounds

4 assists

58% FG

back-to-back 30 point games Did all he could pic.twitter.com/lvN8iYuqRJ — NBACentral (@TheNBACentral) April 22, 2023

Désormais, les Clippers sont condamnés à l’exploit s’ils veulent se qualifier pour les demi-finales. Ils doivent remporter trois matchs d’affilée pour remonter le 3-1 lead auquel ils sont confrontés. Quelques rares franchises l’ont déjà fait, mais les Clippers ont plus souvent été du côté de la victime que du vainqueur. S’ils veulent y croire, il leur faut un Russell Westbrook à ce niveau, mais surtout le retour de Kawhi Leonard pour avoir un soutien de poids des deux côtés du terrain. Pour le moment, personne ne sait si The Claw sera là pour le Game 5. En cas d’absence, ça sentirait le roussi pour les Clipps et un what if qui grandit encore saison après saison et blessures après blessures.

Russell Westbrook a été grand ce soir, mais pas assez pour donner la victoire à son équipe. Rendez-vous désormais mardi soir pour le prochain, et peut-être le dernier, match des Clippers en direct de Phoenix avec on l’espère, le même Brodie qu’au Game 4 pour le spectacle.