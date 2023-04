Heat – Bucks (121-99) : tout en contrôle, Miami corrige Milwaukee

Le Heat reprend la main dans la série ! Grâce à un Jimmy Butler au top et une performance collective XXL, Miami se fait respecter en écrasant Milwaukee. Score final : 121-99, les Floridiens mènent 2-1.

Pour la feuille de match made in TrashTalk, c’est par ici.

Faciles vainqueurs du Heat il y a quelques jours, les Bucks espéraient poursuivre sur leur bonne dynamique du côté de South Beach, histoire de récupérer l’avantage du terrain. Pour cela, toujours pas de Giannis Antetokounmpo en tenue, il faudra compter sur les lieutenants pour faire le boulot.

Message reçu par Jrue Holiday, qui donne le ton d’entrée de match avec de l’efficacité au scoring et une défense exemplaire dans sa moitié de terrain. Les choses vont un peu trop bien pour les Bucks alors Jimmy Butler sonne la charge pour le Heat. Insolent de facilité, l’ailier nous livre son répertoire complet, avec même une adresse à longue distance qu’on ne lui connaissait pas.

Jimmy Butler dropped 17 PTS in Q1 👀 Heat lead by 8 on ESPN. pic.twitter.com/V0moQNLFuv — NBA (@NBA) April 23, 2023

Dans le sillage de son leader, c’est tout Miami qui se met à prendre chaud. La défense est bien en place, les shooteurs (Duncan Robinson notamment) sont dans une forme infernale tandis que le banc de South Beach donne la fessée à son vis-à-vis. (59 à 28 !) Malgré quelques tentatives de run de la part des cadres des Bucks, il y a toujours un panier primé pour venir calmer les ardeurs des Daims. 66-53 à la pause pour Miami, une avance méritée.

Un petit break d’une quinzaine de minutes et on repart de la même façon avec le Heat qui défend toujours aussi bien et Jimmy Butler qui n’en finit plus de scorer (30 points à 12/19 en… 28 minutes). Le sentiment de la première mi-temps se confirme, il y a un cran d’écart entre les deux équipes sur le terrain ce soir. Incapables de stopper la furia de Miami, les Bucks se font balayer.

Le money time ne donne même pas l’occasion de s’enflammer ne serait-ce qu’un peu, avec Miami qui accentue encore un peu son avance et en profite même pour envoyer Udonis Haslem faire un peu de course.

Udonis Haslem receives a big ovation as he checks into Game 3 🙌#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/jREu5BA7Am — NBA (@NBA) April 23, 2023

Si le collectif de South Beach a impressionné ce soir, certaines nouvelles vont un peu noircir le tableau. Jimmy Butler s’est fait mal au dos sur une mauvaise chute (à priori il était apte à rejouer même si le blowout a fait que ce n’était pas nécessaire), Caleb Martin a pris un coup à l’épaule mais il y a surtout la blessure visiblement grave de Victor Oladipo… Le guard s’est immédiatement tenu le genou gauche après un drive et il a eu besoin de deux coéquipiers pour quitter le terrain et rejoindre le vestiaire. Encore une galère pour un joueur qui a déjà bien morflé dans le passé. Également un nouveau casse-tête à venir pour Erik Spoelstra, déjà privé de Tyler Herro.

Victor Oladipo taken back to the locker room after an apparent knee injury Hope he’s alright 🙏 pic.twitter.com/MMnbLKff9o — Bleacher Report (@BleacherReport) April 23, 2023

Avec cette victoire, le Heat reprend le lead et mène désormais 2-1 avec un autre match à venir à la maison. On imagine que Milwaukee aura envie de montrer un autre visage et Giannis Antetokounmpo sera peut-être enfin de retour pour filer un coup de main à ses coéquipiers. Le Greek Freak manque énormément au collectif de Mike Budenholzer.

Game 4 prévu dans la nuit de lundi à mardi.