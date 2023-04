Le Game 3 entre le Heat et les Bucks a vite tourné à la correction en faveur de Miami (121-99). La raison principale s’appelle Jimmy Butler, qui a livré un récital face à Milwaukee pour mener les siens à la victoire.

On a déjà eu Russell Westbrook qui a fait des petites dingueries ce soir, mais Jimmy Butler l’a rejoint dans cet univers-là. Lors du Game 3 contre les Bucks, il a fait tourner la tête à plus d’un défenseur. Adroit à mi-distance et au lay-up comme de loin, Jimmy Buckets rappelle pourquoi on le surnomme de cette manière. Parce qu’en Playoffs tout rentre et encore plus si le vieil ennemi de Milwaukee est en face. Ce soir, le tarif s’élève à 30 points à 12/19 au tir et 4/4 à 3-points, 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en seulement 28 minutes de jeu. Du grand art. JB a étrangement eu pas mal de shoots ouverts, avant que Jrue Holiday ne vienne en mission sur lui. Mais même ça, ça ne change rien car Butler a continué son chantier en mettant une misère aux Bucks.

Jimmy Butler has 25 PTS 👀 📺: ESPN | Game 3 | Series tied 1-1#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/xqprlC0P6E — NBA (@NBA) April 23, 2023

Ce qui inquiète en revanche, c’est sa blessure dans le bas du dos vers la fin du troisième quart-temps. Certes le blowout a fait qu’il a pu se reposer, mais la star de South Beach est bel et bien repartie aux vestiaires pour aller faire analyser sa douleur. À son retour sur le banc, on apprend qu’il peut revenir mais au vu de la physionomie du match Erik Spoelstra a décidé de ne pas le refaire jouer, ce qui est tout à fait normal.

En Playoffs, la prudence est de vigueur, surtout avec un match déjà gagné. S’il a pu revenir sur le banc pour la fin du Game 3, tout laisse à penser que Butler sera là pour le Game 4, même diminué. En parlant du prochain match, Milwaukee ferait bien de tout faire pour que le dos de Giannis Antetokounmpo se remette en état car la situation commence à urger. Pour gagner sans lui dans cette série, les Daims ont dû bombarder à 3-points comme jamais en rentrant tout, allant jusqu’à battre un record all-time. Il faut aux Bucks leur menace grecque pour dérégler cette défense bien huilée de Miami.

Mais pour l’instant, le Heat mène 2-1, Butler est injouable, et les joueurs de la plage du sud surprennent tout le monde. Eux qui galéraient contre les Hawks et les Bulls lors du play-in, se retrouvent à mettre en difficulté le meilleur bilan de la Ligue. Comme quoi, la logique parfois, on s’en fiche un peu.