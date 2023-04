Victorieux des Bucks à Milwaukee, le Heat peut encore une fois dire un grand merci à Jimmy Butler. Comme souvent en Playoffs ces dernières années, la star de Miami a sorti le grand jeu.

Déjà excellent lors de la seconde manche du play-in tournament, Jimmy Butler est visiblement resté chaud au moment de se rendre au Fiserv Forum. Le Heat n’était clairement pas favori pour cette rencontre mais cela n’a pas empêché Butler de faire son numéro pour faire taire les fans des Bucks. 35 points, 11 passes, 5 rebonds, 3 interceptions, 56% au tir, on part une nouvelle fois sur un grand cru de Jimmy Buckets. Trop smooth, trop efficace, trop polyvalent, trop précieux tout simplement.

Make that 22 PTS in the first half for Jimmy Butler 🔥 📺: Live on TNT | Game 1 pic.twitter.com/VULjniTmze — NBA (@NBA) April 16, 2023

On connaît un peu le bonhomme désormais et on sait que les Playoffs sont la période de l’année dont il raffole. Cette ambiance, cette intensité, ces matchs couperets, c’est l’ADN même de l’ailier, en course pour le titre de joueur clutch de la saison. Avec la blessure de Tyler Herro, Butler va en plus devoir assumer encore plus de responsabilités en attaque. Cela promet des chiffres fous.

On voit d’ailleurs qu’ils ne sont pas nombreux à Miami à avoir compiler de telles flambées en postseason. Avec un dixième match à plus de 35 points en Playoffs, Jimmy a dépassé LeBron James dans les bouquins d’histoire de Miami. Seul Dwyane Wade a fait mieux avec 14 matchs. Et si ce classement avait un nouveau leader d’ici la fin des Playoffs 2023 ? Qui sait..

Most 35+ point Playoff games in Heat history: Dwyane Wade: 14 Games

Jimmy Butler: 10 Games

LeBron James: 9 Games pic.twitter.com/JLwIWWLCPF — NBA History (@NBAHistory) April 17, 2023

Après avoir conduit le Heat jusqu’en Finale de Conférence la saison passée, Butler peut-il renouveler ses immenses travaux du printemps dernier ? Pour espérer sortir le bulldozer Milwaukee et Giannis Antetokounmpo, il faudra que l’ancien de Marquette enchaine ce genre de perfs tous les soirs. Ce qui est sûr, c’est qu’il est déjà à la bonne température pour la suite de la série.