Après une première mi-temps très disputée notamment grâce à un Damian Lillard de nouveau très en forme (34 points), les Bucks ont malheureusement cédé face aux offensives des Pacers en fin de rencontre. Pascal Siakam a régalé (37 points) et Indiana devient la première équipe à gagner à l’extérieur en Playoffs cette saison. Ça fait 1-1, Indianapolis récupère l’avantage du terrain !

Toujours privés de Giannis Antetokounmpo, les Bucks voulaient cette nuit réaliser l’opération parfaite : réaliser le gros break dans la série, mener 2-0 et partir dans l’Indiana avec une sérénité maximale. Spoiler : tout ne s’est pas passé comme prévu.

Ce sont pourtant les locaux qui réalisent la meilleure entame : l’écart de plusieurs possessions est créé après seulement quelques minutes, Damian Lillard préchauffe doucement mais sûrement et Brook Lopez l’accompagne dans sa démarche. Les Pacers optent pour une réponse collective : tout le monde met la main à la pâte, si bien qu’au bout de 12 minutes, sept (!) joueurs d’Indiana ont déjà marqué des points. Cela permet aux visiteurs de recoller au score.

Le ballon circule très bien chez les joueurs de Rick Carlisle, et la partie est très serrée jusqu’à la mi-temps. Lillard enchaîne, Lopez et Middleton font de leur mieux pour apporter en support. Problème ? Tranquillement, un joueur fait son match et monte très sérieusement en température : Pascal Siakam.

Toujours en difficulté au scoring, Tyrese Haliburton utilise son jeu de passe comme arme principale pour compenser. Il termine à 12 points, 4 rebonds et 12 passes, à 4/10 au tir. De quoi alimenter un Spicy P qui a faim. En seconde mi-temps, les Pacers s’unissent derrière le champion NBA 2019 et prennent 10 points d’avance. Les Bucks reviennent, mais un tir raté de Bobby Portis manque de leur redonner le commandement des opérations.

Derrière, Indiana va tout simplement dérouler. Nouveau run, nouvelle tentative de retour de Milwaukee après une faute flagrante sifflée contre Obi Toppin, qui pousse Pat Connaughton en l’air. C’est hélas un échec. Il faudra un ultime 8-0 en milieu de 4e quart pour définitivement forcer les locaux à agiter le drapeau blanc et envoyer le banc prendre un peu d’expérience.

Le score peut paraître sévère (108-125), mais mérité pour des Pacers qui ont réalisé une très belle partie, collective. Pascal Siakam a été de nouveau impérial : 37 points, 11 rebonds, 6 passes à 16/23 au tir. De quoi compenser l’absence prolongée d’Haliburton sur le plan numérique.

Ça fait 1-1, Indiana remporte son premier match de Playoffs depuis 2018 et devient la première équipe de la saison 2023-24 à s’imposer en déplacement lors des Playoffs. Sale opération pour Milwaukee, qui perd l’avantage du terrain et devra aller se battre à fond chez les Pacers pour reprendre l’avantage… sans garantie de la présence de Giannis Antetokounmpo en tenue.