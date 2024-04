Playoffs NBA : les Bucks affronteront les Pacers au premier tour !

Source : Montage TrashTalk via NBA League Pass

Défaite des Bucks à Orlando, car le Magic devait encore assurer sa place en Playoffs. À Indiana, les Pacers ont très largement dominé Atlanta. Une fois le classement mis en ordre, voici donc que les Bucks affronteront les Pacers pour le premier tour des Playoffs de l’Est !

Les Bucks ont livré une saison à plusieurs vitesses, alternant les semaines moyennes, les enchaînements de matchs très solides et le gros caca culotte sur certaines rencontres. Au final ? Une régulière suffisamment solide pour s’adjuger la troisième place de l’Est, puisque les Knicks ont réussi à leur ravir le titre de dauphin de l’Est au buzzer en s’imposant face aux Bulls après prolongation.

🚨 OFFICIEL 🚨

BUCKS – PACERS AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2024 !! pic.twitter.com/tMyYHmQxzb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2024

Sans Giannis Antetokounmpo depuis quelques jours, les Bucks ont désormais une semaine pour se préparer au mieux au début des Playoffs. Le Greek Freak pourrait revenir pour le début de la série, mais en cas d’absence au-delà du Game 1, il faudra compter sur d’autres apports offensifs, notamment Damian Lillard, Bobby Portis et Khris Middleton.

En face, les Pacers ont eux massacré Atlanta (157-115) pour assurer leur 6e place et prendre un ticket d’accès direct aux joutes printanières. Avant même de penser à l’opposition face à Milwaukee, prenons le temps de féliciter le groupe de Rick Carlisle, qui a lutté sans flancher depuis plusieurs semaines pour acquérir ce précieux sésame. C’est chose faite, et la bande de Tyrese Haliburton retrouve enfin la postseason pour la première fois depuis 2020. Quelques heures pour souffler un coup, apprécier très brièvement la performance avant de se mettre au boulot.

Les Bucks et les Pacers qui se retrouvent 🥹🥹🥹🥹🥹 cachez les ballons ça va être incroyable

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2024

Les Bucks ont une énorme humiliation à laver (élimination face au Heat au premier tour l’an passé) et on se doute ici qu’ils ne voudront pas jouer avec leur bouffe. À Indiana de montrer ses muscles, bien que le projet soit encore jeune en globalité et qu’un long parcours à compter d’aujourd’hui relèverait du bonus. Allez, rendez-vous le weekend prochain !