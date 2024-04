Enfin ! Enfin, on n’entendra plus parler des sinistres Wizards pendant six mois. En toute amitié bien sûr, mais très franchement, là tout de suite, on a juste envie de ne plus parler de cette équipe pendant des semaines. Allez, un dernier effort et on s’arrache.

On savait que ce serait le bazar, et on ne l’enlèvera pas à ces Wizards 2023-24 : ils ne nous ont pas déçu. Des séries de défaites à n’en plus finir avec un record à 16 de suite en février, un Jordan Poole redevenu lui-même, c’est à dire le Prince du Shaqtin’ A Fool et des matchs à 17% au tir dont 9% à 3-points et – et c’est une bonne chose – un changement de coach en pleine saison, toujours synonyme de bonne assise au sein d’une franchise. Difficile de dire si le point d’orgue de cette saison est une compil des highlights de Bilal Coulibaly, BFF de Victor Wembanyama et auteur d’une saison rookie fort encourageante avant de se blesser en mars, la belle prod de Deni Advija, tellement talentueux dans ce bazar, ou alors… cette vidéo de Cory Kispert mangeant ses crottes de nez. Cette dernière phrase est réelle et on ne va évidemment pas vous en donner la preuve un peu plus bas car c’est sale. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu’on souhaite donc d’agréables vacances à tout l’organigramme des Wizards, en leur souhaitant d’aller chercher un très gros pick à la Draft mais en les implorant surtout d’en faire bon usage. Pour le reste ? Déconnectez du basket vraiment, et ça ne devrait pas être dur puisque c’est ce qu’ils ont globalement fait d’octobre à avril.