Le projet de nouvelle salle pour les Wizards est déjà très contesté

Nous vous parlions en décembre du projet de déménagement de deux franchises de Washington D.C. vers la Virginie voisine, pour gagner en place et en modernité tout en réunissant deux grandes équipes de ligues majeures sur un seul et même site. Si Ted Leonsis, propriétaire des Wizards et des Capitals, a d’abord été enthousiaste, son projet rencontre beaucoup d’opposition.

Offrir à des organisations aussi grosses que deux franchises de sports majeurs des locaux neufs et exclusifs à leur activité est un vrai défi. Surtout lorsqu’il s’agit en plus d’un déménagement impliquant le passage d’un État à l’autre. C’est pourtant le projet de Ted Leonsis, qui souhaite faire bouger Wizards (NBA), Mystics (WNBA) et Capitals (NHL) de la capitale fédérale à la Virginie voisine. Théoriquement ? Une grosse dizaine de kilomètres et à peine vingt minutes en voiture pour rallier le site prévu (à Alexandria, Virginie) depuis la Capital One Arena, salle actuelle des Wizards. Assez peu par rapport aux gros avantages dont pourraient jouir les franchises de Leonsis : place, modernité des infrastructures et surtout aéroport à proximité directe.

Pour autant, le projet ne passe pas auprès de nombre d’acteurs locaux. Cela commence par les syndicats de travailleurs, qui refusent le projet au motif que celui-ci ne garantirait pas assez de protections aux futurs travailleurs du bâtiment en charge des travaux. Aucun accord de travail n’a effectivement été signé entre l’entreprise chargée des travaux et les syndicats.

Les revendications soulignent également le manque de garanties sur les futurs emplois créés par ce complexe, pour l’instant décrits comme potentiellement précaires par les partenaires sociaux locaux.

Les négociations sont ainsi coupées jusqu’à nouvel ordre, ce qui – selon le Washington Post – pourrait avoir une influence sur les législateurs de Virginie. Cela n’a pas manqué d’agacer Glenn Youngkin, gouverneur Républicain de l’État. Il considère le blocage des syndicats comme “une trahison“, bien que le projet ait – avant même ces dernières nouvelles – déjà rencontré certaines difficultés.

Composé en majorité de parlementaires Démocrates, le Sénat de Virginie n’a pas encore voté de loi entérinant définitivement le projet. Et la ligne politique du parti sur le sujet est claire : il faut prendre en considération l’avis des syndicats. Le Speaker (Démocrate) de la Chambre des Délégués de Virginie, Don Scott, indique même que le projet pourrait tomber à l’eau sans accord.

“Si les syndicats s’opposent, alors le projet de salle va probablement devenir très compliqué. Si cela doit échouer, ça échouera.” – Don Scott

Autant d’acteurs qu’il faudra mettre d’accord, d’autant plus qu’il ne s’agit ici que de désaccords entre législateurs et partenaires sociaux. Sur le plan civil, le projet rencontre également l’hostilité de certains habitants d’Alexandria, inquiets quant à la possible hausse de trafic qu’un nouveau complexe pourrait créer. À Washington, les autorités craignent que la perte de deux franchises ne provoque un effondrement de l’attractivité du centre-ville.

En gros ? La nouvelle salle des Wizards est loin, très loin de sortir de terre.

Sources : Washington Post, AP via ESPN.