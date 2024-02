Victor Wembanyama est la nouvelle égérie de Louis Vuitton

Louis Vuitton se rapproche à nouveau du monde du basket-ball. Après avoir fait de LeBron James son égérie de la collection printemps/été, la marque française a décidé de s’associer avec le nouveau prodige de la balle orange, Victor Wembanyama.

Depuis le début de son aventure en NBA, Victor Wembanyama fait briller la France à l’international. Un objectif qu’il remplit désormais également grâce à ses choix de partenariats. L’Alien n’a jamais caché son attirance pour la mode et a ainsi décidé de s’associer à Louis Vuitton, pour en devenir l’égérie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)



Dans un entretien à GQ, le joueur de 20 ans en a dévoilé les raisons :

“Pour moi, il n’y a pas mieux. C’est le meilleur partenaire auquel je puisse penser. Je voulais un partenariat significatif et pour moi, cela avait beaucoup de sens de m’associer à LV. Vous savez, l’excellence française. L’expertise est quelque chose qui m’attire beaucoup.”

Sur un terrain de basket-ball, on l’avait remarqué. Toujours est-il que ce n’est pas le premier partenariat entre le jeune français et la marque de luxe. Lors du soir de la Draft NBA, c’est à Louis Vuitton que Wemby avait incombé la lourde tâche de designer son costume. Une longue veste verte avec un nœud à l’arrière qui avait beaucoup fait parler.

“C’est sans aucun doute le meilleur costume de la cuvée de cette année, et aussi des années précédentes à mon avis. Il était tout simplement magnifique.” – Wemby

Victor Wembanyama a toujours eu du mal à trouver des habits à sa taille. Un problème désormais réglé de la plus belle des façons grâce au partenariat de ses rêves.

Depuis l’arrivée de Pharrell Williams à la tête de la direction artistique, la marque de luxe s’intéresse de plus en plus au basket-ball. Lors du défilé Louis Vuitton, organisé sur le Pont Neuf en juin dernier, de nombreuses stars de la balle orange étaient présentes. Depuis, et avant même que Wemby ne rejoigne la marque, LeBron James s’y est également associé.

Une marque de luxe qui s’offre des égéries de luxe, ça tombe sous le sens.

Source texte : GQ