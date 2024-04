Ce lundi 8 avril, l’apparition d’une éclipse solaire totale au-dessus de l’Amérique du Nord était l’événement de la journée. Ce fut le moment choisi par Nike pour publier une mystérieuse vidéo d’une quarantaine de secondes intitulée “L’éclipse totale ne fait que commencer”. Quelque chose nous dit qu’un Alien français serait impliqué.

Au vu de la popularité de Victor Wembanyama dès sa première saison outre-Atlantique, déjà dans le top 5 de maillots vendu, la suite de la collaboration avec la marque à la virgule n’était pas un secret de polichinelle. Déjà le sponsor du V en France, le poids lourd de l’équipement basket avait continué à son arrivée en NBA. Hier, un logo sur le thème de l’alien a été dévoilé. Entre le sud du Texas, la référence au surnom ou le visuel, difficile de se tromper.

Un visage extraterrestre dessiné dans un champ à la manière d’un crop circle, des tentacules pour donner au tout l’image d’un ballon de basketball, et deux logos Nike sur les côtés. Le tout dégage une sacré aura, et le banquier de la rédaction fronce déjà les sourcils. Mais on en veut davantage.

The total eclipse has just begun. 🌕🌖🌗🌘🌑 pic.twitter.com/ihGr5mFzai

— Nike Basketball (@nikebasketball) April 8, 2024

Celui qui cumule déjà plus d’un milliard de vues sur les réseaux sociaux de la ligue sera très probablement l’une des figures de proue de Nike pour les années à venir. Ses 2 mètres 24 sont de toute façon difficiles à éclipser dans le paysage NBA.

Fidèle à sa philosophie, Victor Wembanyama voit grand sur et en dehors des parquets. Viser la lune, ça ne lui fait évidemment pas peur. Nous on est simplement là pour l’accompagner encore et en cœur.