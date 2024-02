Victor Wembanyama a fait son entrée dans bon nombre de livres statistiques cette nuit en NBA. Le Français a écœuré les Toronto Raptors en réalisant un triple-double avec les contres, 27/14/10 en 29 minutes sur le parquet, une classe de maître.

Premier triple-double avec les contres depuis Clint Capela en janvier 2021, premier Français à réaliser cet exploit depuis Joakim Noah en 2013, premier rookie depuis David Robinson en 1990 ou encore premier de l’histoire avec plus de vingt points face aux Toronto Raptors, celle-là est un peu capillotractée mais on prend. La performance de Victor Wembanyama est destinée à rester dans l’histoire de la Grande Ligue et dans les mémoires de ceux qui ont eu la chance d’en être témoin.

Chet Holmgren n’est définitivement plus dans la discussion, ne venez même pas nous hashtaguer, le ROY est Français et porte le maillot des San Antonio Spurs. Cette nuit ? Le génie du Chesnay Rocquencourt a tout simplement réalisé l’une des plus grandes performances de l’histoire de la NBA pour un rookie. 27 points, 14 rebonds, 10 contres, 5 passes décisives et 2 interceptions en 29 minutes sur le parquet : Victor Wembanyama a brillé encore plus fort que d’habitude ce lundi soir et a même lié l’utile à l’agréable en distribuant les highlights.

Performance historique de Victor Wembanyama face aux Raptors ⭐️

27 points

14 rebonds

10 contres

5 passes

2 interceptions

10/14 au tir

29 minutes de jeu

Triple double avec des contres, et un temps de jeu toujours limité. WEMBY ! pic.twitter.com/z499MUNK4C

Cette saison, Wemby est le rookie qui marque le plus de points, capte le plus de rebonds, contre le plus de tirs et intercepte le plus de ballons. Une dictature que même Chet Holmgren ne peut plus contester et dont le meilleur témoignage est peut-être sa performance de la soirée.

💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/s9UGWSzTYn

Souvent critiqué pour son manque d’adresse depuis le début de la saison, Victor Wembanyama a réglé la mire au Canada en rentrant dix de ses quatorze tirs, deux de ses quatre lointains et cinq de ses six lancers. Lorsque la qualité rejoint la quantité, ses adversaires semblent totalement impuissants et sans réponse face à son arsenal presque illimité. Ce soir, le pauvre Jakob Poeltl s’est fait contré à cinq reprises, a mangé un énorme tomar sur la truffe et a pu observer de près les qualités du Français à longue distance. Une mauvaise journée au travail en somme.

NE MONTEZ PAS SUR WEMBY pic.twitter.com/KjDXAoxdDR

Sa première mi-temps est historique en elle-même puisqu’avec 19 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, 3 contres et 2 interceptions, il est devenu le premier joueur à poser une telle ligne statistique sur une seule période en NBA.

Seuls quatre hommes (David Robinson, Hakeem Olajuwon, Nate Thurmond et Alvin Robertson) dans l’histoire ont réalisé un quadruple-double dans la Grande Ligue et, ce soir, Victor Wembanyama a définitivement prouvé qu’il en était capable. Son premier triple-double en carrière avait été réalisé avec les passes et sa vision de jeu semble s’améliorer de match en match. Pour ce qui est des contres, le joueur des Spurs est une machine et réussira dix contres à chaque fois qu’une équipe aussi naïve que les Raptors s’aventurera autant dans sa raquette. Terrible.

Victor Wembanyama est un monstre statistique et a peut-être réalisé sa plus belle ligne de stats depuis son arrivée en NBA. Imaginez désormais ce qu’il se passera lorsqu’il sera autorisé à jouer 40 minutes.