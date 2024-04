Ce soir à 20h30, la JL Bourg de Zaccharie Risacher affrontera le Paris Basket lors du Game 1 de la finale de l’EuroCup 2023-24. Après avoir soufflé ses 19 bougies hier, le prospect français a une belle occasion de prendre le gâteau et d’entarter définitivement la planète basket. Chiche ?

Le défi est immense pour Zacch, mais ne vous fiez pas à ses relatives difficultés depuis février. Le véritable sommet de sa saison devra bien être gravi ce soir, face à Paris, et une victoire dès le Game 1 prendrait des allures de plus beau cadeau d’anniversaire possible.

Et vous, c’était quoi votre cadeau des 19 ans ? Un coffret Scorpio ? Un album d’Avril Lavigne ? Un Opinel tout neuf ? Zaccharie, lui, aura l’occasion de s’offrir le scalp de Nadir Hifi, autre jeune crack et récemment élu – tout comme l’ailier de la JL Isahia Mike – dans le meilleur cinq de la compétition. Une compétition que Zaccharie Risacher et la JL ont dominé quasiment de bout en bout, comme leur adversaire du soir, pour rallier une finale évidemment inédite entre deux clubs français. Nadir Hifi meilleur scoreur d’EuroCup, le Z shooteur le plus adroit de loin et nommé meilleur espoir, voilà un duel qui ne le sera pas forcément dans le jeu mais qui nous offre en tout cas une jolie affiche à récupérer pour coller sur les murs du bureau.

Un Français bientôt rookie de l’année en NBA, un autre meilleur défenseur, deux équipes françaises en finale d’EuroCup et des internationaux qui cartonnent en EuroLeague, le basket français va très bien merci pour lui (et découvrira bientôt Arthur, mon cousin qui évolue en U15). Ce soir l’Europe du basket aura en tout cas les yeux rivés sur la toute fraîche Adidas Arena, pour cette confrontation entre les deux meilleures équipes d’EuroCup cette saison. Nadir Hifi et TJ Shorts ont les moyens de faire exploser la JL mais Freddy Fauthoux et la défense bressane les attend de pied ferme, alors que chez TrashTalk on vivra cette fête du basket français entre les travées de la salle et nos salons, disséminés un peu partout, avec nos calepins et nos yeux de scouts. 8h40 et on ne pense déjà plus qu’à ça.

Et pour que vous aussi, vous ne pensiez plus qu’à ça, voici le son du jour, désolé mais ça rentre carrément dans la tête. On ne pouvait plus garder ça pour nous.